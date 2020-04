Védőfelszerelés van, kijárás még nincs

A miniszter elismerte, hogy korábban voltak durva helyzetek ilyen szempontból, amikor nem tudták ellátni a járvánnyal küzdő kórházakat, most azonban bátran jelezhetik szükségleteiket a kórházmenedzserek. Közben Raed Arafat azt nyilatkozta, hogy az utóbbi időben egyre engedetlenebbek a polgárok, egyre többen szegik meg a kijárási tilalom szabályait. Szerinte az, hogy bejelentették: május 15-től enyhítenek a korlátozásokon, még nem jelent szabad kijárást, ha most nem tartjuk be a tiltásokat, a járvány újra felerősödhet.