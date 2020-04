Háromszáznál több új megbetegedés

Egy nap alatt 303 új megbetegedést jegyeztek, így Romániában 11 339-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma – derült ki a stratégiai törzs hétfő déli beszámolójából. Ez nem számít kiugró növekedésnek, sőt, visszaesés a vasárnapi növekedés üteméhez képest is, de az is látszik az adatokból, hogy egyeőre nem csökken az új esetek száma. Háromszék két új esettel szerepel a hivatalos összesítésben, az igazolt megbetegedések száma megyénkben 179.

A legtöbb koronavírusos beteg (2650) továbbra is Suceava megyében van, illetve a fővárosban (1190 eset). A fertőzöttek közül 3141 személy meggyógyult és elhagyhatta a kórházat – a hétfőn közölt új gyógyultak száma alacsonyabb az előző napokhoz képest, várhatóan a következő napokban emelkedik majd. Szombat délig 143 834 tesztet végeztek az országban – számolt be a stratégiai törzs --, ez mintegy hétezerrel több, az előző napon közölthez képest, ami azt jelenti, hogy Románia is kezdi felpörgetni a tesztelést.

A járvány kezdete óta hétfő délig 631, a betegséghez köthető elhalálozást jegyeztek országszerte. Intenzív osztályon 227 pácienst kezelnek – kevesebbet, mint előző napon --, intézményes elkülönítésben közel 12 ezren tartózkodnak, lakhelyükön pedig 23 012 személyt tartanak orvosi megfigyelés alatt. A lakhelyi elkülönítésre vonatkozó korlátozások megszegése okán 2217 személynek kellett intézményes karanténba vonulnia, további 168 személy pedig újabb 14 napra vesztegzár alá került, miután elhagyta a karanténközpontot.

A betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt eddig összesen 490 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek, a legutóbbi jelentés óta pedig országszerte 5406 olyan személyt tartóztattak fel a csendőrök és rendőrök, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait. A rendvédelmi szervek összesen 10,2 millió értékben róttak ki bírságot emiatt.

Külföldön élő román állampolgárok közül eddig 1518 személyt diagnosztizáltak koronavírussal: a legtöbbet (1157-et) Olaszországban, 226-ot Spanyolországban, 26-ot Franciaországban, 16-ot Németországban, 67-et Nagy-Britanniában, 4-et Ausztriában, kettőt Namíbiában, 3-at az Amerikai Egyesült Államokban, 3-at Belgiumban, kettőt-kettőt Indonéziában, Svájcban és Törökországban, egyet-egyet pedig Írországban, Luxemburgban, Svédországban, Argentínában és Tunéziában. A határon túl élő, koronavírussal fertőzött románok közül eddig 21-et nyilvánítottak gyógyultnak. A koronavírus-járvány kitörése óta 75 igazoltan fertőzött román állampolgár halt meg külföldön.