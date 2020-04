Halljuk egymást!

Telefonos segítőszolgálatot indított az RMDSZ Nőszervezete. A kezdeményezés célja megelőzni a bezártság okozta elmagányosodást, hiteles forrásból tájékoztatni a szépkorúakat, hozzáértő segítségnyújtást biztosítani számukra. Elsősorban azoknak az időseknek a helyzetén szeretnének könnyíteni, akiknek családja nem él itthon, vagy akik nem használnak számítógépet, internetet, a helyi segítő lehetőségekről pedig nem értesülnek. A program célja a tájékoztatás, amely szakemberek által összeállított útmutató alapján történik. Önkénteseik rendszeresen telefonálnak az azt igénylő időseknek, akiket nem csak meghallgatnak, de naprakész információkkal is ellátnak. A szolgáltatást igénylő idősek a szövetség nőszervezetének ügyvezető elnökénél, Bogya Annánál jelentkezhetnek hétköznapokon 10–13 óráig a 0756 322 006-os telefonszámon.

A Hagyományok Háza pályázata

A Hagyományok Háza Most van időm alkotni! – Több leszel, ha alkotsz felhívás címmel hirdet népi kézművesek számára pályázatot. Nemcsak az elkészült tárgyakat, hanem az alkotási folyamat dokumentációját is kérik a pályázóktól. Ezáltal bepillanthatnak az alkotó műhelyébe, mestermunkájához leírást is igényelnek. Örömükre szolgálna, ha a családtagok is összefognának, és akár több mesterségbeli tudás is találkozhatna egy pályázaton belül. Részletek: hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4541. Jelentkezési határidő: 2020. május 20., éjfél.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Zenekincsház – Idősebb Márkos Albert a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán a módszertan, a zeneelmélet és a hangszerelés professzora volt 1946-tól haláláig, 1981-ig. Zeneszerzői tevékenységéről – szimfóniája kapcsán – a rovatgazda Selmeczi György beszél. • Születésnap szükségállapot idején – Gergely István (fotó) – Április 29-én tölti hatvanötödik életévét Gergely István, Tiszti, volt csíksomlyói plébános, a Csibész Alapítvány létrehozója. Születésnapja apropóján a szükségállapot előírásainak megfelelő körülmények között, az alapítvány birtokában lévő csíksomlyói Fodor-ház kertjében beszélgettünk csibészekről, karanténnapokról, felelősségvállalásról és arról, hogy az emberi élet úgy jó, ha nem eltelik, hanem megtelik... • Csak a derűs órákat számolom – A napórás sorozat 22. része a Brassó megyében található napórákat mutatja be. Elhagyva a Barcaságot nyugat felé, a Fogarasföldre látogatunk el. Fogarason a Ferences kolostorban találunk két napórát, amelyek precíz szerkesztésük ellenére mára már nem nagyon pontosak. Szásztyúkoson megismerünk egy szász, Felsőszombatfalván meg egy ortodox egyházi épületen levő napórát, Alsórákoson pedig már csak iratokból tudjuk meg, hogy a kastélyon valamikor volt napóra. Végül Kissinken egy furcsasággal találkozunk, amely egyesek szerint napóra, de sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. • Melka Vince és Kolozsvár – Mostanság jóval gyakrabban beszélnek Melka Vincéről, mint a 20. század derekán. Venceslav Melkaként is hallhatunk róla, pedig Vinzenz Melkának anyakönyvezték. Cseh létére több mint negyven éven át élt Erdélyben – bár magyarul se, románul se tanult meg. Elsőrangú képzőművészi iskolázottsága, szorgalma, technikai sokoldalúsága a 19. század végi erdélyi festészeti élet központjába állította. Rudolf trónörökös jóvoltából – aki vadászataira rendszeresen magával vitte Melkát – bejárta és lerajzolta, megfestette Erdély különb-különb tájegységeit, vázlatai, újságok számára készített rajzai a néprajzosok máig megbecsült „alapanyagainak” számítanak.

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN. A sepsiszentgyörgyi imatalálkozót, amely keddenként a Szent József-plébánián zajlik, ma 19.15-től lehet meghallgatni az eletalelekben.ro honlapon.

SZENT ANTAL-NAGYKILENCED. A csíksomlyói kegytemplomban ma 18 órakor kezdődik a szentmise. A szentmise a csiksomlyo.ro és a templom.ro honlapon élő közvetítésben követhető, s hallgatható az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán és honlapján: mariaradio.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt sürgősségi esetekben ingyenesen vehető igénybe fogorvosi szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum iskolai fogászati rendelőjében kizárólag sürgősségi esetekben és előjegyzés alapján történik az ellátás, időpontot a 0770 590 797-es sürgősségi hívószámon lehet kérni.

Röviden

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas te­lefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.