A sepsiszentgyörgyi Gáll Lajos Futókör alapítógyűlését 1991. június 20-án tartották. Július 12-én hivatalosan is bejegyezték a sportegyesületet, amely október 19-én rendezte meg az első Gáll Lajos Futónapot. Az első verseny rajtjánál 211 versenyző sorakozott fel. „A versenyt és egyben a nagydíjat – egy automata fényképezőgépet – a szentgyörgyi Vasile Alexandru nyerte. Ő később román válogatott atléta lett. 1997 júniusában 1500 méteren országos csúcsot futott (3:34.13 perc), ami most is érvényben van” – idézte fel a távolinak tűnő múlt eseményeit Csutak Tamás. Az évek során a hagyományos utcai futóversenynek háromszéki és hazai sportolók mellett magyarországi, szerbiai, ciprusi, dél-koreai, spanyolországi, németországi, kanadai, amerikai és marokkói résztvevői is voltak. Csutak szerint a Szent György Napok növekedésével a futónap az évek során többször változtatta útvonalát és távjait.

Az esemény 2015-ben került vissza Sepsiszentgyörgy központjába, 1,2 és 3 kilométeres távon zajlott le a verseny, azóta csak kisebb változások történtek a viadalnál. „A legtöbben, 606-an a 2015-ös futónapon voltak, ezt a rekordot mostanság nehéz lesz megdönteni. Mindig megpróbáltuk emlékezetessé tenni versenyünket: 1991-ben emlékplakettet kaptak a versenyzők, míg 1996-tól részvételi éremmel, 1999-től befutócsomaggal jutalmaztuk meg az indulókat, 2008-tól pedig egyedi trikóval is díjaztuk a dobogósokat. Ezúttal is köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt 30 év folyamán támogatták versenyeinket, és bízunk abban, hogy a 2020-as idény hátralévő részére tervezett rendezvényeinket – Sugás-futás (szeptember 26.), Szentgyörgy Félmaraton (október 17.), Mikulás-futás (december 5.) és az évbúcsúztató futás (december 29.) – meg tudjuk tartani” – tette hozzá Csutak Tamás. (tibodi)