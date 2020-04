Elhalasztják az autósport-olimpiát

A szervező Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a technikai, műszaki támogatást nyújtó SRO Motorsports Group múlt heti közös közleménye szerint a halasztásra a koronavírus-járvány miatt kerül sor, ugyanakkor, miután a nemzeti sportági szövetségeknek is át kell tervezniük az idei versenynaptárukat, az egyéves csúsztatás biztosítja azt is, hogy a rendezvény nem kerül azonos időpontra más eseménnyel. „A halasztás lehetőséget ad a nemzeti szövetségeknek, a csapatoknak és az SRO-nak is, hogy még jobban fel tudjanak készülni az eseményre” – idézte a közlemény Jean Todtot, a FIA elnökét.

A szervezők január végén számoltak be arról, hogy a tavaly novemberben Rómában és környékén rendezett első Motorsport Games után a másodikra Marseille-ben és a fennállásának 50. évfordulóját idén ünneplő Paul Ricard versenypályán kerül sor. Március elején az is kiderült, hogy a tavalyi hat helyett idén már 15 szakágban küzdenek meg az érmekért és az összetett győzelemért járó trófeáért a nemzetüket képviselő versenyzők. A keddi közleményben az áll, hogy a szakágak számát nem érinti a halasztás, az esemény a tervezett módon valósul meg.

A tavaly november elején rendezett első Motorsport Games-en hat kategóriá­ban állt rajthoz 49 ország 192 versenyzője. A Róma mellett elhelyezkedő Vallelungában GT, túraautó, Forma–4, drift, gokart szlalom és szimulátor géposztályban versenyeztek a résztvevők, az éremtáblázat élén pedig Oroszország végzett egy arany- és két bronzéremmel, így az övé lett az összetett sikerért járó trófea is.