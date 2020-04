Javaslatok farmereknek

* Bizonyosodjanak meg, hogy elégséges mennyiségben van takarmány a farmon, így ha gondok is lesznek az utánpótlással, nem lesz fennakadás a takarmányozásban. Az állatokat megfelelőképpen kell etetni, itatni, hogy az állomány ne romoljon, a termelés ne essen vissza.

* Ha lehetséges, az állatgondozók dolgozzanak váltásban, hogy minél kevesebben legyenek kapcsolatban. Ha van rá lehetőség, szállásolják el a farmon az ott dolgozó személyeket.

* Idegeneket belépni a farmra ne engedjünk. Kivételt képeznek az állatorvosok, a begyűjtést biztosító gépkocsivezetők és a farmra bejáró szolgáltatók, cégek szerelőcsoportjai.

* A farmra bejáró gépkocsivezetők viseljenek védőfelszerelést, tartsák be az előírt távolságot a farmon dolgozóktól.

* A gazdák készítsenek névsort azokkal a személyekkel, akikkel előre nem látott esetekben kapcsolatba kell lépniük: beszállítók, állatorvosok, csereszemélyzet, tejbegyűjtők, termék- és állatszállítók.

* Ha a folyamatban lévő szerződések értelmében új állat­állomány érkezik a farmra, a járművezetők viseljenek védőfelszerelést, tartsák be az előírt távolságot a farm személyzetétől.

* A gazdák készítsék elő a farm saját vészforgatókönyveit, s vegyék figyelembe a hatóságok minden előírását, javaslatát.

* A vészforgatókönyvben megoldást kell kidolgozni arra is, hogy miként marad a tevékenység folyamatos akkor is, ha jelentősen csökken az alkalmazottak száma, vagy a beszállítók nem tudják teljesíteni vállalásaikat.