Védjük, vegyük a helyit

Az alapítvány közleménye szerint azokon kívánnak segíteni, akik helyzete kilátástalanná vált: a portál lehetőséget teremt, hogy az érdekeltek megelőlegezett kifizetéssel, kedvezményes áron rendeljenek helyi szolgáltatásokat, termékeket, „melyeket konkrétan csak később kapnak kézhez. Erre szerződéses formában vállal garanciát a vállalkozó” – számolt be a HKA. Álláspontjuk szerint „vásárlásunkkal nemcsak magunknak teszünk jót, hanem segítjük a vállalkozót is, aki jelenleg készpénzhiánnyal küszködik. Ha őket segítjük, önmagunkat is támogatjuk, hiszen amennyiben a vásárlóknak köszönhetően a kisvállalkozások fennmaradhatnak, akkor folytathatják tevékenységüket a krízishelyzet után”.

A kezdeményezők arra biztatják a háromszékieket, hogy előlegezzék meg bizalmukkal a vállalkozásokat, vegyék igénybe a honlap szolgáltatásait. Az érdekelt cégek a haromszeki.ro oldalon regisztrálhatnak.