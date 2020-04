Dr. Roșu Mátyás lapunknak elmondta, az egészségügyi miniszternek nem lehet kifogása a szűrés megszervezése tekintetében, mert mindent nagyon elővigyázatosan szerveznek meg. A röntgenvizsgálatok programja igen szigorú, a különböző besorolású esetek között fertőtlenítenek, a páciensek nem találkoznak egymással. A tárcavezető észrevétele alapján már szombaton vizsgálódtak a megyei egészségügyi igazgatóság szakemberei, de e tekintetben nem találtak kifogást, remélik, hogy a hivatalos jelentésben is arról számolnak be, hogy minden rendben – mondta az igazgató.

Lapunk kérdésére a megyei kórház szakmai igazgatója azt is elmondta: közös megegyezéssel szerződést bontottak dr. Kováts István fertőző- és járványtani szakorvossal azt követően, hogy Kováts doktor jelezte, egészsége védelmében nem kíván tovább a fertőző betegek körében dolgozni. A hatvankilenc éves orvos egészséges életmódot folytat, páciensei körében közkedvelt, ezért is kérdeztünk rá, miért válik meg a kórháztól egy olyan pillanatban, amikor nagy szükség lenne rá. Dr. Kováts István lapunknak azt mondta, amit lehetett, eddig megtette, nyugdíjasként most egészségét védi. A különböző szinteken hozott járványügyi döntésekkel nem mindenben ért egyet, de ebben az időszakban szerinte a legfontosabb, hogy mindenki a lakosság és a betegek érdekében a legtöbbet tegyen, és szerinte ez jó úton halad. Csupán annyit kell tennünk, hogy egyenként mindannyian védjük magunkat és társainkat – mondotta.