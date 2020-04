Családi adomány egészségügyi dolgozóknak

Kocsis Linda azt mondja, mindig is szerettek jótékonykodni, így a vírus terjedése okozta helyzetben is arra törekedett, hogy hasznossá tegye magát. Elismerte, kezdetben bizonytalanságot is szült benne, hogy a közösségi médiában a maszkok varrását vállaló kézműveseket többen támadták, s azt rótták fel nekik, hogy a helyzetet kihasználják. Többnapi gondolkodás után végül asszisztensek részéről érkező felkérés nyomán látott munkához: akinek lehetősége volt rá, az megvásárolta a maszkokat, az így begyűlt pénzt anyagbeszerzésre fordította, az elkészült újabb darabokat pedig elajándékozta. Kocsisék eddig több száz maszkot adományoztak az egészségügyi dolgozóknak, gyógyszertári alkalmazottaknak, sőt, most már a megyei kórház karbantartói csapata is viselheti azokat: szerelők, kapusok számára is varrtak száz darabot.

A család otthonában naponta több órán át foglalkoznak a maszkok elkészítésével, a két varrógépen Linda és – munkából való hazatérését követően – férje dolgozik, de lányaik is kiveszik részüket a tennivalókból. Kocsis Linda lapunk megkeresésére azt mondta, jóleső érzés, hogy segíteni tudnak, aki pedig megvásárolja az elkészült maszkokat, az tulajdonképpen ahhoz járul hozzá, hogy továbbra is adományozhassanak a megyei kórháznak.

A sepsiszentgyörgyi Kocsis Linda egyik korábbi kezdeményezése egyébként mára Erdély-szintű mozgalommá nőtte ki magát, a műanyag kupakok gyűjtése, értékesítése révén beteg és nehéz helyzetben lévő gyermekeket, családokat támogatnak.