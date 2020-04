Kiskutyák a szemetesben

Állatokkal szemben elkövetett kegyetlen bánásmódról tanúskodnak azok az esetek, melyekről a napokban számolt be a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság. Munkatársaikat négy alkalommal is riasztották, beavatkozásuk nyomán egy esetben sikerült megmenteni néhány állatkölyköt.

Egy háromszéki településről jelentették, hogy vaddisznótetemre bukkantak a faluban, az állategészségügyi hatóság pedig – sertéspestisre gyanakodva – mozgósította csapatát. Néhány telefonhívás révén végül kapcsolatba kerültek az illetékes vadőrrel, akitől megtudták: tulajdonképpen egy kisebb, alig 5–6 kilogrammos állatról van szó, melyet a roma lakosság kutyái űztek, majd elfogtak és szétmarcangoltak, s amelyből alig néhány darab maradt meg.

Tíz perc alatt több intézmény is jelezte telefonon, hogy egy másik településen ugyancsak kutyák által széttépett őzet találtak. Az állategészségügyi hatóság utasította az érintett állatorvost, hogy menjen ki a helyszínre, ám a létfontosságú szerveket ért sérülés miatt az őzet már nem sikerült megmentenie.

Néhány elhullott bagolytetemről ugyancsak telefonon értesítették az igazgatóságot, a bejelentő azonban nem vitte be a madarakat a laboratóriumba, ezért szakembereket küldtek a jelzett területre, hogy begyűjtsék azokat. A helyszínen kíváncsiskodók is tartózkodtak, akik a hatóságok láttán elszaladtak, ám magukkal vittek egy elhullott madarat. Az állategészségügyi laboratóriumban végül két baglyot vizsgáltak meg, így derült ki, hogy rágcsálóirtó okozta halálukat.

Sepsiszentgyörgyön az Esthajnalcsillag sétány egyik szemeteskukájába kidobott kiskutyákról a rendőrség is beszámolt közleményében. A helyszínre érkező szakemberek 13, alig néhány órája született kiskutyát találtak egy műanyag zacskóba beletekerve. Nyolc kiskutya megfulladt, öt testvérüket azonban sikerült élve kiszedni a hulladékgyűjtőből, s mint azt Sikó-Barabási Sándor főállatorvos közölte, sorsukról „nagylelkű emberek gondoskodnak, próbálják életben tartani s felnevelni őket addig, amíg képesek lesznek önállóan is enni.” Az ügyről a rendőrséget is értesítették.