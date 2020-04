Lassul a vírus terjedése

A stratégiai kommunikációs törzs hétfőn kora délután közölt napi összesítése szerint az utóbbi 24 órában 303 emberről igazolódott be, hogy elkapta a fertőzést, ami csaknem 10 százalékkal elmarad az utóbbi hét átlagától. Az új esetekkel 11 339-re emelkedett a betegség megjelenése óta Romániában nyilvántartásba vett koronavírus-fertőzöttek száma. Háromszék két új esettel szerepel a hivatalos összesítésben, az igazolt megbetegedések száma megyénkben 179.

Az utóbbi napon 87 gyógyultról számoltak be, ami alig több mint fele az utóbbi hét nap átlagának. A járvány kezdete óta 3141 fertőzött hagyhatta el gyógyultan a kórházat, hétfőn az előző napi jelentésnél 9-cel kevesebben, 227-en szorultak intenzív ápolásra.

A legtöbb koronavírusos beteg (2650) továbbra is Suceava megyében van, illetve a fővárosban (1190 eset). Szombat délig 143 834 tesztet végeztek az országban – számolt be a stratégiai törzs –, ez mintegy hétezerrel több, az előző napon közölthöz képest, ami azt jelenti, Románia is kezdi felpörgetni a tesztelést.

Vasárnap dél óta – az elmúlt héten átlagosnak számító – 23 újabb halálesetet regisztráltak: így a koronavírus-járvány romániai áldozatainak száma 631-re emelkedett hétfő délig. Külföldön további 75 COVID-19-cel diagnosztizált román állampolgár vesztette életét.

A betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt eddig összesen 490 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek, a legutóbbi jelentés óta pedig országszerte 5406 olyan személyt tartóztattak fel a csendőrök és rendőrök, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait. A rendvédelmi szervek összesen 10,2 millió értékben róttak ki bírságot emiatt.

A járvány által leginkább veszélyeztetett, krónikus betegségekben szenvedők számára gyakorlati útmutatót jelentetett meg hétfőn a román járványügyi társaság. Ebben egyebek mellett a fertőzés megelőzésére, a COVID-19-es betegség tüneteire, az idősek és fogyatékkal élők otthoni kezelésére, a házipatikában nélkülözhetetlen gyógyszerkészletre vonatkozó tudnivalókat gyűjtötték össze.