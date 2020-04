Pályázni tanultak

Az első műhelymunkát április 14–17. között szervezték meg. Nyolc témát jártak körül, a vissza nem térítendő európai uniós támogatásoktól és a pályázati vízióktól a projekttervezésen át az űrlapokig. A második fordulóra április 20–24. között került sor, ez alkalommal a résztvevők Bagoly Ildikó szakértő segítségével megismerkedhettek az úgynevezett POCU-projektek világával (ez a betűszó az emberi erőforrás operatív programját takarja, amely oktatási, helyi fejlesztési, munkahelyteremtési, beilleszkedési folyamatokat ölel fel), betekintést nyertek a tevékenységek, a csapat és a célcsoportok összehangolásába, a költségvetés-tervezés különböző lépéseibe. Oktatóvideókat is láthattak (román nyelven), és egy erre a célra létrehozott Facebook-tanulócsoportban kérdéseiket is megfogalmazhatták; ezekre a hét utolsó napján kaptak választ. Mindkét felkészítőn 15-en vettek részt a lehetséges pályázók közül.

A Sepsi GAL egyesület 2017 októberé­ben azzal a céllal alakult meg, hogy európai uniós támogatásra pályázzon az elmaradt városnegyedek feljavítására és a mélyszegénységben, kirekesztettségben élők felzárkóztatására. Sepsiszentgyörgyön az Őrkő, a Csíki negyed és Szépmező ilyen övezet, van, ahol már meg is kezdődött a munka (voltak összerázó, takarító és lakónegyed-szépítő események), illetve a korábban már folyó tevékenységek (például iskolai foglalkozások) összehangolása. Az egyesület tagjai között Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a Máltai Szeretetszolgálat, az Esély lelki egészségvédő egyesület, az Amenkha roma szervezet, a Gyulafehérvári Caritas, a Tega köztisztasági vállalat mellett cégek és magánszemélyek is ott vannak. Helyi fejlesztési tervük a lehető legmagasabb összeget, 7 millió eurós támogatást nyert el, ebből pályázhatnak meg kisebb-nagyobb összegeket az érdekelt helyi szervezetek és intézmények. A helyi fejlesztési terv megvalósításával az Őrkőn várható a leglátványosabb változás, hiszen ott rendes utcát és szociális lakásokat is építenek majd.