Mit kell tenni elbocsátás esetén?

A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség közleményben tájékoztat a munkanélküli-segély igényléséről. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kérést a munkanélküli-segély folyósítására; a személyazonossági igazolvány másolatát; az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolatát; írásbeli nyilatkozatot arról, hogy az illető személy esetében nem tiltja orvosi ellenjavallat a munkavégzést (teljes mértékben vagy csak bizonyos szakmákra korlátozva); a teljes munkakönyv másolatát; régiségigazolást 2011. január 1-től, és más iratokat, amelyekkel a munka nélküli személy 2020. december 31-ig terjedő munkaviszonyát igazolja, esetenként a 2002. március 1. előtti régiséget igazoló iratokat; igazolást az utolsó 12 hónap járulékfizetéséről; a munkaviszonyt megszüntető határozatot.

A kérvényező személynek az összes iratot a saját aláírásával kell hitelesítenie. Az összeállított dokumentációt elektronikusan (NEM postán) kell eljuttatni pdf formátumban a következő címek egyikére: ajofm@cv.anofm.ro vagy covasna@anofm.gov.ro.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A körülményekre való tekintettel a jogorvoslásra váró ügyeket a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél címébe kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Panaszaikat postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és felcímzett válaszborítékot is.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a http://comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.

Hitvilág

REGGELI ZENÉS, KÉPES ELMÉLKEDÉS. A gyulafehérvári családpasztorációs szolgálat április 20-án elindított egy új kezdeményezést. Felülkerekedni a járvány miatt kialakult reggeli szorongáson és Istenre hangolódva kezdeni a napot – ez a célja a Reggeli csendesség című zenés, képes elmélkedéseknek, amelyek szerkesztője a kézdivásárhelyi Kertész Marika. Az elmélkedések online követhetőek minden reggel 6 órakor a Családpasztorációs Központ Facebook-oldalán és az erre a célra létrehozott YouTube-csatornán.

Megjelent

EGY HELYEN A VASÁRNAP ÉS A KERESZTÉNY SZÓ. A rendkívüli helyzetre való tekintettel minden érdeklődő számára elérhetővé tették a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület által megjelentetett Keresztény Szó katolikus kulturális folyóirat áprilisi számát és a Vasárnap katolikus hetilap április 26-i számát. A Keresztény Szó címlapján: Emberkatedrálisok a Szentháromságnak (Böjte Csaba); Az eucharisztikus élet (Marton József, Veres Stelian); Körmenet, zarándoklat (Bereczki Silvia, Szőcs Katalin); A peremen (Balázs Katalin, Fodor György). Időmenedzsmentről, tavaszi fáradtságról, online közvetített kultúráról és számos érdekes témáról olvashatnak a Vasárnapban. Folyamatosan frissítik a romkat.ro portált is, hogy az olvasók a karantén idején se maradjanak le az egyházi hírekről.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok; 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel; 6.40-től Ima járvány idején; 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval; 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér; 12 órától Mennynek Királyné Asszonya; 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra; 12.05-től Bátorság, ne féljetek! – Giosanu Leonárddal. Honlap: mariaradio.ro.