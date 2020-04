Következő írásunk

Kinek a sör, kinek a fröccs. Azért is érdekes eme ital története, mert szorosan kötődik minden magyar emberhez, így mihozzánk is. Íme egy érdekes történet, melyhez az adatok frissek, és a fóti présházról készült kép is, Bagoly Zoltán sepsiszentgyörgyi kötődésű optikus barátom küldte Budapestről.