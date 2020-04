Fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon

Messze áll még attól az ország, hogy az élet visszatérjen a korábbi, megszokott kerékvágásba, egyelőre nem múlt el a veszély, így továbbra is fokozott fegyelemre van szükség a járvány leküzdésére – jelentette ki Klaus Iohannis államfő tegnap hivatalában tartott sajtótájékoztatóján.

Az elnök leszögezte: május 15-e után a hatóságok fokozatosan feloldhatják a korábban életbe léptetett korlátozó intézkedéseket, ám a lakosságnak számolnia kell azzal, hogy a megszorítások idő előtti enyhítése minden eddigi eredményt megsemmisítene. Az államfő úgy értékelte, a másfél hónapja tartó járvány alatt a társadalom érettségről tett tanúbizonyságot, a hatóságok az orvosokkal és a polgárokkal együtt pedig figyelemre méltó eredményeket értek el. Hozzátette, május közepétől fokozatosan lazítanak a korlátozásokon, ám ha ezek túl korainak bizonyulnak, az eddig elért eredmények veszélybe kerülnek.

Iohannis szerint a megváltozott helyzetben a lakosság fegyelmezettsége, felelősségvállalása igen fontos, és számítani kell arra, hogy a szükségállapot megszüntetését követően is érvényben maradnak bizonyos megszorítások. Kötelező lesz arcmaszkot viselni, továbbra sem találkozhatunk csoportosan, legfennebb hárman, nem mehetünk vendéglőkbe vagy nagyobb bevásárlóközpontokba, nem hagyhatjuk el településünket nyomós ok nélkül – sorolta a példákat az államfő. Megjegyezte, idén minden valószínűség szerint elmaradnak a nagy fesztiválok, a sportrendezvények, ha utóbbiakra egyáltalán sor kerül, nézők nélkül szervezik meg. Arról, hogy meddig tartják fenn a szükségállapotot, Iohannis szerint a következő héten döntenek.

Az államfő kitért arra is, a járvány elhárításához majdnem üres államkasszával láttak neki, s ezért keményen bírálta a korábbi, szociáldemokrata kormányokat, melyek álláspontja szerint elherdálták a román állampolgárok pénzét. Elmondta azt is, nem állt rendelkezésre készlet védőfelszerelésekből, fertőtlenítőből és gyógyszerekből sem, ezeket nagy nehézség árán végül sikerült beszerezniük. Rámutatott, Románia uniós forrásokból 1,5 milliárd eurót fordíthat az egészségügy számára legfontosabb eszközök, készítmények, gyógyszerek beszerzésére, ugyanakkor a rendszerben dolgozók plusz juttatásainak kifizetésére is.

Ludovic Orban kormányfő hétfőn a Digi24 esti műsorában arról beszélt, május 16-ától biztosan feloldják a kijárási tilalmat a településeken belül, a települések közötti közlekedés esetében azonban a továbbiakban is fennmaradnak bizonyos megszorítások. Ezekről a következő időszakban dönt a kormány. Beszélt arról is, hogy a szállodákat, parkokat, sétatereket valószínűleg megnyitják a szükségállapot lejárta után, azonban a játszóterek és a vendéglők a legnagyobb valószínűséggel továbbra is zárva maradnak még egy ideig. Továbbra sem tarthatók majd előadások, rendezvények, azaz nem változik egyelőre a köztéri csoportosulást tiltó szabály. Hangsúlyozta, az Országos Közegészségügyi Intézettel közösen alapos elemzést végeznek a korlátozások megszüntetésének járványtani kockázatairól, és a megszorításokat csak rendre oldják fel.