A negyvenkét igazoltan fertőzött betegből huszonnyolcat kezelnek a COVID-osztályon, egy gyermek kilenc év alatti, egy pedig 10–18 év közötti. Az intenzívosztályon három fertőzött beteget látnak el, mindhármuk állapota kritikus, ketten lélegeztetőgépen vannak. Tizenegy igazoltan fertőzött pácienst a brassói kórház ortopédiai és sebészeti osztályáról helyeztek át a sepsiszentgyörgyi megyei kórházba, őket az erre a célra elkülönített osztályon kezelik. A húsz gyanús esetből egy intenzív terápiára szorul. Április 24–28. között (a déli 13 órás jelentés szerint) négy beteget engedtek haza.

Újságírói kérdésre válaszolva a kórházvezető elmondta, azért haladja meg jóval az országos gyógyulási arányt (27 százalék körüli) a Kovászna megyei fertőzöttek erre vonatkozó statisztikája (az eddig diagnosztizált 179-ből 91-en gyógyultak meg a fertőzésből), mert sok esetben tünetmentesen vészelték át a betegséget, és a vírus jelenléte már a tíz-tizenkettedik napon nem volt kimutatható a szervezetükben. Ők tehát csupán azért tudnak arról, hogy megfertőződtek, mert tesztelték őket, és így bekerültek a vonatkozó nyilvántartásba. Ez fokozottan érvényes a kórházi alkalmazottakra, akiknél teljes körű volt a szűrés, és akinek eredménye pozitív volt, de tünetmentes, azt is választhatta, hogy otthon vagy a sportszállóban tölti le azt az időszakot, amíg az újratesztelésnél két negatív eredménye lesz. Ezt ellenben ezentúl nem teheti meg egyetlen fertőzött sem, akkor is beutalják a kórházba, ha nincsenek tünetei. Ez azokra a fertőzöttekre is vonatkozik, akik eddig otthonukban voltak, és az első kontrolltesztjük pozitív.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter szombati sepsiszentgyörgyi kiszállása kapcsán András-Nagy Róbert elmondta, előre be nem jelentett látogatásról van szó, a tárcavezetővel nem találkozott, csupán a sürgősségen érdeklődött a kórházi beutalásra érkezők szűréséről. A kórházvezető szerint sok az ismeretlen tényező, hogy miként fog működni a megyei kórház május 15. után, amikor a kijárási korlátozáson lazítanak, és olyan betegek is felkeresik majd az intézményt, akik eddig a fertőzéstől való félelemből, vagy mert nem volt olyan sürgős, nem mentek orvoshoz. Ez amiatt vet fel sok kérdést, mert a megyei kórháznak előreláthatóan továbbra is el kell látnia a koronavírussal megfertőződött betegeket, ezenkívül pedig a más eseteket is.

A kórházmenedzser az intézmény finanszírozásáról is beszélt, ami szintén sok bizonytalanságot tartogat, mert míg a szükségállapot idején megkapták az év elején leszerződött költségvetési tételt a megoldott esetszámtól függetlenül, nem biztos, hogy ez továbbra is így lesz, habár a vírus nem tűnik el egyik napról a másikra, és a kórház nem térhet vissza a korábbi beutalási számokhoz. Többek között ezekről kérdezte volna a minisztert, ha lett volna rá alkalma – mondta András-Nagy Róbert.