A koronavírus-fertőzés veszélye miatt az erdővidéki református templomok ajtaja zárva, ám az istentiszteletek nem maradnak el: a világhálónak köszönhetően a lehető legszélesebb körben elérhetőek. Berszán István esperes elmondása szerint a Facebookon és a Youtube-csatornán keresztül közvetített igehirdetéseket az elszármazottak közül sokan Magyarországról is követik, de akad olyan is, amelyet Kanadából vagy éppen Izraelből néznek.

Az Erdélyi Magyar Református Egyházkerület honlapja, a reformatus.ro által közzétett linkgyűjtemény szerint a Facebookon a bibarcfalvi, köpeci, középajtai és szárazajtai istentiszteletek követhetőek, a baróti egyházközség pedig Youtube-on is elérhetővé tette a vasárnapi prédikációt. Berszán István kiegészíti a listát: ha az érdeklődő kicsit jobban körülnéz, és rákeres a szolgáló lelkészek vagy falvak közösségi oldalára, szinte bizonyos, hogy megtalálja, miként vehet részt az őt leginkább érdeklő virtuális istentiszteleten. Az esperes tudomása szerint a bodosi, bölöni, nagybaconi, olaszteleki, székelyszáldobosi és bardoci egyházközségek is közvetítenek.

„A modern lehetőségeknek köszönhetően számos egyházi eseménynek lehetnek résztvevői a hívő emberek. Lelkésztársaim nagyon lelkesek és kreatívak tudtak lenni: nemcsak az istentiszteleteket tették a nap huszonnégy órájában elérhetővé, hanem a közösségi oldalak segítségével a fiatalokkal is foglalkoznak, esténként imákat és vallásos dalokat közvetítenek, ami igencsak elnyerte a közösség tetszését. Sokat segítettek híveink családtagjai, akik laptopjuk, tabletjeik vagy tévéjük segítségével láthatóvá tették mindezek elérését. A visszajelzések szerint nagy örömüket lelik ebben azok, akik rendszeresen jártak templomba, ám a szigorú rendelkezések miatt most nem tehetik meg, s azok is, akik nem itthon élnek, de hiányzik nekik szülőföldjük; a közvetítések által honvágyukat enyhítik” – mondotta az esperes.

Berszán István úgy véli, ha a karantént fel is oldják, az online közvetítésekkel nem szabad felhagyni, hiszen bebizonyosodott, igenis szükség van az egyházi tevékenység ily módon való megjelenítésére, ezért minden kollégáját arra bátorítja, teremtsék meg annak technikai hátterét.