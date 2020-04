Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda keddtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Szakmai díj civileknek

A Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK) minden évben díjazza az Év Civil Szervezetét, valamint az Év Önkéntesét. Az Év Civil Szervezete Díjjal a 2019-es év legsikeresebb civil programját bonyolító nonprofit szervezetet jutalmazzák. A kitüntetés célja a civil szervezeti munka széles körű társadalmi elismerése és népszerűsítése. Az Év Önkéntese díjat csak magánszemély kaphatja, a díj célja, hogy kedvező irányba mozdítsa az önkéntesség társadalmi megítélését.

A pályázati kiírásra háromszéki civil szervezetek pályázhatnak, de jelölhetnek kívülálló személyek is. A jelöléshez-pályázáshoz egy kitöltött formanyomtatvány szükséges, amelyet legkésőbb május 5-ig kell elküldeni a civilekharomszekert@yahoo.com e-mail-címre. A benevezési űrlap letölthető a civek.ro honlapról.

Az Év Civil Szervezete díjat tavaly három szervezet egyenlő pontszámmal kapta meg: a sepsiszentgyörgyi László Kálmán Gombász­egyesület, a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület és a kovásznai Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete. Az Év Önkéntese díjat a kovásznai Deák Judit (post mortem) nyerte el.

Az első díj értéke 1000 lej, a második díj 500 lej. Ugyanakkor a díjazottak egy évig megjelennek a CIVEK honlapjának címlapján is.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Múltidéző – bútorfestő tanfolyam Köpecen a bibarcfalvi Fehérváry Egyesület szervezésében. 19.55 Az Erdővidéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. 20.10 A biogazdálkodásról és a holisztikus gazdálkodási szemléletről beszél Nemes Mátyás biogazda. 20.50 Múltidéző – a Báró Wesselényi Miklós Kórus bálja. Honlap: erdtv.com.

RTV2. Ma 13 órától: Benedek Elek-ünnepség – Százhatvan éve született Székelyföldön, Kisbaconban, és kilencven évvel ezelőtt, 1929-ben hunyt el Benedek Elek író, publista, meseíró, a gyermekek Elek apója. Emlékének máig legidőtállóbb őrzője a kisbaconi Mari-kúriában berendezett múzeum. A házat az író a Magyar mese- és mondavilág öt kötetének honoráriumából építtette, arra a visszavásárolt birtokra, amelynek árát apja annak idején az ő taníttatására költötte. 50 évvel ezelőtt az erdélyi vezető értelmiségiekkel összefogva lánya, Flóra múzeumot hozott létre az épületben. Hármas évfordulót ünnepeltek tehát idén Kisbaconban. Szóló szőlővel, mosolygó almával, csengő barackkal feldíszítve várta látogatóit a múzeum, nem hiányzott a mese, a bábszínház, a kert a kisbaconi versektől volt hangos.

Halljuk egymást!

Telefonos segítőszolgálatot indított az RMDSZ Nőszervezete. A kezdeményezés célja megelőzni a bezártság okozta elmagányosodást, hiteles forrásból tájékoztatni a szépkorúakat, hozzáértő segítségnyújtást biztosítani számukra. Elsősorban azoknak az időseknek a helyzetén szeretnének könnyíteni, akiknek családja nem él itthon, vagy akik nem használnak számítógépet, internetet, a helyi segítő lehetőségekről pedig nem értesülnek. A program célja a tájékoztatás, amely szakemberek által összeállított útmutató alapján történik. Önkénteseik rendszeresen telefonálnak az ezt igénylő időseknek, akiket nem csak meghallgatnak, de naprakész információkkal is ellátnak. A szolgáltatást igénylő idősek a szövetség nőszervezetének ügyvezető elnökénél, Bogya Annánál jelentkezhetnek hétköznapokon 10–13 óráig a 0756 322 006-os telefonszámon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt sürgősségi esetekben ingyenesen vehető igénybe fogorvosi szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum iskolai fogászati rendelőjében kizárólag sürgősségi esetekben és előjegyzés alapján történik az ellátás, időpontot a 0770 590 797-es sürgősségi hívószámon lehet kérni.

Röviden

vízelzárás. A Közüzemek Rt. ma 10–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kovásznán az Állomás utcában és az 1918. december 1. utcában az Állomás utca és a Penny bevásárlóközpont közötti szakaszon; 8–15 óráig Sepsiszentgyörgyön a Grigore Bălan tábornok úti 18-as tömbház K, L, N, O lépcsőházai­ban; az 1918. december 1. úti 12-es tömbház B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M lépcsőházaiban; a 18-as tömbház E, F, Ja, Jb lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház D, E, F, L, M lépcsőházaiban, illetve az ezekhez tartozó kereskedelmi egységeknél, továbbá a Sport utca 2/A, 2/B szám alatti magánházakban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

AUTÓBUSZJÁRATOK. Sepsiszentgyörgyön a Multitrans szállítási vállalat járatai pénteken a munkaszüneti nap miatt nem közlekednek.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, és ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.