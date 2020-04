Az Őszi sokadalom is elmarad idén. A szerző archív felvétele

Kézdivásárhelyen idén nem lesznek KSE-napok és borítékolható, hogy az augusztus végi Őszi sokadalomra sem kerül majd sor. Bokor Tibor polgármester elmondása szerint a művelődési pályázatokra, illetve a KSE- és a városnapokra elkülönített összeget átcsoportosítják az egészségügy számára, hiszen jelen helyzetben ezen ágazat támogatása a legfontosabb. Az önkormányzat felvállalta, hogy ötszáz koronavírustesztet végeztet el a kórházi alkalmazottakon, hiszen ők a leginkább érintettek, és meg akarják előzni azt, hogy a városban is gond legyen a koronavírus-járvány miatt. Csak ebben a hónapban a város költségvetéséből 330 ezer lejt csoportosítanak át a kórház számára. Bokor Tibor polgármester azt is közölte, hogy a hivatalos helyzetjelentés szerint egyetlen koronavírusos beteg sincs még Kézdivásárhelyen, és azt szeretnék, ha ez a továbbiakban is így maradna.