Igényelhetők a szociális lakások

A városháza közleménye szerint az iratcsomókat a szociális támogatásokkal foglalkozó igazgatóság Erege utcai székhelyén kell benyújtani. A helyi önkormányzat tulajdonában levő Mikes Kelemen utcai tömbházakban csak az a – helybeli illetőségű – személy vagy család kaphat egy- vagy kétszobás lakást, akinek az elmúlt tíz évben nem volt saját ingatlanja, emellett pedig rászorultságát is bizonyítani tudja, tehát a kérvény, személyi igazolvány, családi vagy egyéni helyzetre vonatkozó okiratok (házasságlevél, válási végzés, halotti bizonyítvány, nyugdíjazási határozat, fogyatékos igazolvány stb.) másolata mellett a jövedelembevallás is kötelező.

Az uszoda és az áramszolgáltató vállalat székhelye közötti két szociális tömbházban összesen 138 lakás van, ezek közül jelenleg csak néhány üres, hat család kilakoltatását azonban már februárban megkezdték – és csak a rendkívüli helyzet miatt függesztették fel –, többtucatnyi családnak pedig nem hosszabbítják meg a bérleti szerződését. A lakók helyzetét ugyanis évente újraértékelik, és akinél valami rendellenességet tapasztalnak, azt bizony utcára teszik (ha kiskorúak is érintettek, a gyermekvédelmi igazgatóságot is kihívják, ennek munkatársai gondoskodnak szükség esetén a kiskorúak elhelyezéséről). Kilakoltatni azokat lehet, akik három hónapnál hosszabb időre elmaradtak az amúgy jelképes összegű (havi 24–28 lejes) lakbér, illetve a lakásfenntartási költség vagy a villanyszámla befizetésével, de azokkal is szerződést bontanak, akik hiányos iratcsomót adtak be. Az éves felmérés során kiderült, hogy több lakás bérlői is külföldre utaztak, ezeket a lakásokat is újraosztják a rászorulók között.

Az igényléseket rendszerint februárban fogadják, és márciusban bírálják el, idén azonban a járvány miatt eltolódtak a határidők, így adódott újabb lehetőség a kérvények benyújtására. A várólista elég hosszú, februárban mintegy 300 iratcsomó gyűlt össze a polgármesteri hivatalban.