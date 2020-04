Váltás az idősek otthonában

Tóth Krisztina asszisztens lapunknak elmondta, mindannyiukat váratlanul érte a hír, hogy be kell költözniük az otthonba, és mivel csupán egy hétvége állt a rendelkezésükre, hogy felkészüljenek a „karanténmunkára”, sokuknak ez nehéz­séget okozott. Ő egyedül él, de kollégái között van kisgyermekes szülő és olyan is, aki idős szüleit gondozza, esetükben komoly szervezést igényelt a mindennapi teendők átadása. A megszokott nővéri feladatai mellett ebben az időszakban más tennivalókba is bekapcsolódott, és olyan helyzetekkel is találkozott, ami korábban nem volt szokványos. Megemlítette az egyik lakó esetét, aki a gyermeke elvesztését úgy élte túl, hogy mindennap kijárt a temetőbe, ezt ellenben a szükségállapot idején nem teheti meg, és nagyon nehezen birkózik meg ezzel a helyzettel, segíteni kell őt lelkileg. Olyan idősek is vannak, akik korábban rendszeresen jártak higiéniai, kozmetikai ápolásra, elmentek kedvenc cukrászdájukba vagy sétáltak a városban, erre most nincs lehetőségük, nehezen viselik a bezártságot. Egyeseknél a depresszió tünetei jelentkeztek, mert családtagjaik nem látogathatják őket – mondta Tóth Krisztina.

Az asszisztens beszámolt arról, az is megviseli az időseket, hogy nem étkeznek együtt, mindenkinek a szobájában kell maradnia, nem találkozhatnak a nappaliban, kimaradt a közösségi élet, ami sokuknak a legtöbbet jelentette. Egyetlen lehetőség arra, hogy találkozzanak egymással a délelőtti séta az otthon udvarán, ami adott időben, szervezett körülmények között zajlik, és megfelelő távolságot kell tartaniuk egymástól, ez ellenben időjárás függő, és nem mindenki tud részt venni rajta, mert vannak ágyban fekvők is.

Szász Hajnalka szociális munkás is egyedülálló – családos munkatársat nem sikerült megszólaltatnunk –, de elmondta, hogy van olyan kollégája, akinek a felnőtt gyermekei vették át az idős nagyszülő gondozását erre az időre, egy másik alkalmazottnak nyolcadikos gyermeke van, számára az volt a legnehezebb, hogy nem lehetett a családjával. Az elmúlt két hét alatt Szász Hajnalka olyan feladatokat is elvállalt, ami máskor nem tartozik rá, de mivel csak kilencen dolgoztak az otthonban, igyekeztek segíteni egymást.

Hétfőtől a másik alkalmazotti csoport költözött be a központba, őket a megyei közegészségügyi igazgatóság járványtani szakemberei a hét végén tesztelték koronavírus-fertőzésre, mind a kilencüknek negatív az eredménye. Klárik Mária, az otthon igazgatója lapunknak elmondta, zökkenőmentes volt a váltás, egy dolog ellenben nehezebb lesz, mint az elmúlt két hétben, mert ebben a csoportban csak egy szakácsnő dolgozik, míg a másikban ketten voltak, és mivel a hajléktalanszálló lakói számára is itt főznek, egy embernek nehéz lesz megbirkóznia a feladattal. Klárik Mária megerősítette korábbi megállapítását, hogy a szükséghelyzet összekovácsolta a munkaközösséget, és bízik abban, kollégái továbbra is segítik egymást.