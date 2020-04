Hosszabbodnak a parkolóbérletek

A lakónegyedi parkolók bérbeadására valószínűleg csak júliusban hirdetnek meg újabb árveréseket, addig azok is érvényesek maradnak, amelyekre 2020. június 1-jéig kötöttek szerződést. A liciteket a járvány miatt függesztették fel, de a bérleti díjakat ettől függetlenül be kell fizetni, arra az időre is, ami az előző (rendszerint ötéves) szerződés lejártától az új versenytárgyalásig tart. Ez a rendelkezés azokra is érvényes, akik a továbbiakban nem igényelnek parkolóhelyet – ha ellenben igényelnek, és nyernek is, a hosszabbítási költséget beszámítják a következő ötéves bérleti díjba. (demeter)