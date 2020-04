A koronavírussal fertőződött, többhetes kórházi kezelésben részesült, a tesztek alapján meggyógyult orvos azt nehezményezi, bár másfél hónapja katonai rendeletekkel szabályozzák a koronavírus-járványra vonatkozó intézkedéseket és hatalmas összegre büntetik azt, aki nem tartja be az előírásokat, mindeddig a kormány nem tartotta fontosnak, hogy a világjárványt előidéző vírus okozta betegséget besorolja a legsúlyosabb fertőző betegségek kategóriájába. A szakmai megítélés mellett anyagi vonzata is van a mulasztásnak, hisz csak az A csoportban felsorolt fertőző betegségek esetén jár a százszázalékos juttatás a betegszabadság idejére, és félő, anyagi veszteség okán lennének olyanok, akik elhallgatják betegségüket, ami nagy veszélyt jelentene saját magukra és másokra is – szögezte le Antal doktor.

A jelenségre korábban az egészségügyi szakszervezetek is felhívták a figyelmet, mert megfertőződött munkatársaik csak 75 százalékban kapták meg járandóságukat a betegszabadság idejére, többen még hozzá sem jutottak a márciusra járó összegekhez. Az egészségügyi minisztérium honlapján kedden közzétett, az 1186/2000-es kormányhatározat vonatkozó módosítását előjegyző dokumentumból nem derül ki, mikortól számítják a koronavírussal fertőzött betegek gyógyulását, hisz a kórházban kezelt érintettek többsége azt tapasztalta, két negatív teszt után sem érzik magukat a régi formájukban, a gyógyszerek miatt károsult a májuk, az étvágytalanság súlyvesztéssel és erővesztéssel járt, még jó ideig nem tudnak visszatérni munkahelyükre.

Tehát ha a szóban forgó kormányhatározatra a honatyák ma rábólintanak, akkor is sok kérdés merül fel: mennyi időre szól a száz százalékban fizetett betegszabadság, és megkapják-e az elmaradást azok, akik említett jogszabály hiányában 75 százalékos juttatásban részesültek.