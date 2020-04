Röviden

AUTÓBUSZJÁRATOK. Sepsiszentgyörgyön a Multitrans szállítási vállalat járatai ma a munkaszüneti nap miatt nem közlekednek.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Keddi napokon 19 órától jelentkezik a Háromszék Táncegyüttes a Facebook-oldalán: facebook.com/haromszek. Május 5-én A tékozló fiú (rendező-koreográfus: Ivácson László, 2012–2013-as évad) című előadást tekinthetik meg az érdeklődők.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Ma Szent József, a munkás ünnepe, egyben elsőpéntek is. A betegeknek az általános feloldozás érvényes, végezzenek lelki áldozást. A sepsiszentgyörgyi lelkiatyák remélik, hogy hamarosan személyesen is meg tudják látogatni az elsőpénteki betegeket. Addig is kitartást, gyógyulást, bizalmat és hitet kívánnak nekik. • Május minden estéjén a 18 órakor kezdődő szentmise előtt elimádkozzák a Mária-litániát, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve, különösen a betegek gyógyítójához akarnak májusban imád­kozni.

ÉLET A LÉLEKBEN. Minden évben Szent György-napkor áldást szoktak kérni a városra az Élet a lélekben közösség tagjai. Idén vasárnap 11 órától a Sepsi Rádión keresztül fogják megtenni.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK. Sepsiszentgyörgyön a szükségállapot idején a Krisztus Király-templomból közvetítenek élőben szentmiséket hétköznap és vasárnap 17 órától a Facebookon, illetve a krisztuskiraly.ro honlapon. A központi katolikus plébánia kápolnájából esténként 18 órától, vasárnap 9 órától közvetítik a szentmisét a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia Facebook-oldalán.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától: Lapszemle. Jó tudni. Anyák napjára: Kassay Géza lelkipásztor gondolatai, verscsokor, a Dalos pacsirták, a Mátka népdalkör. A tánc világnapja. Szilvássy Caroláról. A műsorok a brassaimagyar­adas.ro honlapon és a facebook.com/brassaitv oldalon is nézhetőek.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), ma 8–12 és 16–20 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom 30-as (0367 407 568), szombaton és vasárnap az 1918. december 1. utcai Salvia II. (0267 313 112; Kézdivásárhelyen vasárnapig a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 364 974); hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Tudnivalók a temetkezési segélyről

A megyei nyugdíjpénztár közlése szerint a temetkezési segély odaítéléséhez a következő iratok szükségesek: a halotti bizonyítvány másolata, a kérelmező személyazonosító okmányának másolata, a kérelmező családi állapotáról szóló okmány másolata, melyből kitűnik a rokonsági fokozat az elhunyt személlyel, adott esetben a gyámsági minőséget igazoló iratok. Be kell mutatni továbbá a temetkezési költségekre vonatkozó számlát vagy egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező viselte a temetkezési költségeket. Szükséges továbbá – esetenként – az orvos szakértő által kiállított vagy jóváhagyott orvosi dokumentum másolata (18 évesnél idősebb gyermek számára, mely igazolja annak betegségét, munkaképtelenségét), illetve olyan irat, mely igazolja, ha a halál időpontjában a 18 és 26 év közötti családtag valamilyen oktatási formát vett igénybe. A temetkezési segélyt postai úton vagy bankszámlára utalják – ha valaki az utóbbi lehetőséget választja, a kérvényhez csatolni kell a kérelmező bankszámlakivonatát. A dokumentumokat a daniela.blaga@cnpp.ro, aurelia.bajan@cnpp.ro, emoke.szabo@cnpp.ro e-mail-címekre lehet továbbítani, telefon: 0267 310 535, 0267 318 208, 0372 716 205. További információk a www.pensii.covasna-ro.eu oldalon (az Anunț acordare ajutor deces bejegyzésnél). (dvk)

Mit kell tenni elbocsátás esetén?

A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség közleményben tájékoztat a munkanélküli-segély igényléséről. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kérést a munkanélküli-segély folyósítására; a személyazonossági igazolvány másolatát; az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolatát; írásbeli nyilatkozatot arról, hogy az illető személy esetében nem tiltja orvosi ellenjavallat a munkavégzést (teljes mértékben vagy csak bizonyos szakmákra korlátozva); a teljes munkakönyv másolatát; régiségigazolást 2011. január 1-től, és más iratokat, amelyekkel a munka nélküli személy 2020. december 31-ig terjedő munkaviszonyát igazolja, esetenként a 2002. március 1. előtti régiséget igazoló iratokat; igazolást az utolsó 12 hónap járulékfizetéséről; a munkaviszonyt megszüntető határozatot.

A kérvényező személynek az összes iratot a saját aláírásával kell hitelesítenie. Az összeállított dokumentációt elektronikusan (NEM postán) kell eljuttatni pdf formátumban a következő címek egyikére: ajofm@cv.anofm.ro vagy covasna@anofm.gov.ro.