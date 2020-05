Éva nénitől búcsúzunk

Ugron Éva néni. Talán mindenkinek más jut eszébe róla. Van, aki látja az asszisztensnőt, aki betegeknek segít gyógyulni, más a boldog óvodáskort idézi fel, amikor Éva néni vigasztalta, ha valahol fájt, vagy egyszerűen csak anya hiányzott, megint más ismét az egészségügyi posztlíceum padjaiban ül, ahol Éva néni adja át tapasztalatát és tudását, hogy a fiatalság is készen álljon szolgálni a betegeket egy életen át.

Sokan az örök jókedvű, segítőkész kollégát látjuk-halljuk, ízlelgetjük poénjait, és vagyunk, nem is kevesen, akiket barátjának tekintett, mi pedig Őt példaképünknek. Olyan ember volt ő, aki minden munkáját lelkiismeretesen, szorgalmasan és alázattal végezte. Bízunk abban, hogy az egykori magvetése gazdagon beérett tanítványaiban, gyermekeiben, unokáiban, akik majd élete folytatását jelentik. Szomorúan búcsúzunk most mindenki Éva nénijétől, s míg személyesen is eljutunk sírjához, közös emlékeinkből font koszorúval tisztelgünk emléke előtt. Nyugodj békében, Éva néni!

A Romániai Általános Egészségügyi Asszisztensek, Szülésznők és Egészségügyi Asszisztensek Rendje Kovászna megyei fiókja, mindenkori kollégái és volt tanítványai