A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum rendelőjében szerdán megkezdett fogászati ellátásba húsz háromszéki fogorvos kapcsolódott be, és mivel nem akadt asszisztens, aki vállalná, hogy a járvány idején dolgozna, az orvosok kettesével végzik a szolgálatot – tudtuk meg dr. Antalka Hubától, a háromszéki fogorvosi kamara elnökétől.

Elsősorban a fiatal kollégák vállalták, hogy ebben az időszakban is ellátják a betegeket, a hét öt napján dolgoznak, egy hétig az első csoport, majd váltanak, és a másik tíz orvos lép helyükbe, mindenki egy-egy napot rendel reggel 9 órától 13 óráig – közölte Antalka doktor. Az orvosok önként jelentkeztek a kamara felhívására, példátlan az összefogás, az egész megyéből megmozdultak a kollégák – hangsúlyozta. A rendelőt Sepsiszentgyörgy önkormányzata bocsátotta rendelkezésükre, fogyóanyagokkal is segítik őket, a megyei önkormányzat által részesültek a magyar kormánytól kapott védőfelszerelésekből, a készlethez az orvosok is hozzájárulnak saját anyagokkal, felszerelésekkel.

A kamara elnöke elmondta, azért esett a választás a Mikes-iskola rendelőjére, mert azt nemrég az önkormányzat felújította, az intézményben kapusszolgálat van, ide valóban csak az megy be, akinek sürgős ellátásra van szüksége. Ebben az időszakban a fogorvosi kamara négy telefont működtet sürgősségi hívások fogadására, egyet-egyet Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán (ide telefonálhatnak a bodzavidékiek is) és Baróton, a pácienseknek a lakóhelyükhöz legközelebbi számot kell hívniuk. Minden esetben fogorvos válaszol, és ha nincs feltétlenül szükség behívni a pácienst a megyeközponti sürgősségi rendelőbe, távkonzultációt biztosít, gyógyszert javasol, receptet ír. Abban az esetben, ha orvosi beavatkozásra van szükség, a páciensnek előbb jelentkeznie kell a sepsiszentgyörgyi megyei kórház bejáratánál felállított szűrősátornál, ahol általános állapotfelmérés, lázmérés és kikérdezés alapján megállapítják, hogy nem áll-e fenn a koronavírus-fertőzöttség gyanúja. Az iskola kapusa csak az innen kapott igazolás felmutatásával engedi be a rendelőhöz a pácienseket.

Mivel legtöbb napi négy pácienst tudnak ellátni, mert minden beteg után hosszas és alapos fertőtlenítést végeznek, dr. Antalka Huba kéri a lakosságot, csak azok jelentkezzenek a rendelőben, akiknek halaszthatatlan beavatkozásra van szükségük, és a megadott sürgősségi hívószámokat csak valóban indokolt esetben hívják.

Sürgősségi fogászati hívószámok körzetenként: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (ide telefonálhatnak a bodzavidékiek is) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.