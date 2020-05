A COVID-osztálynak nevezett fertőzőrészlegen harminckét pácienst kezelnek, három beteg intenzív terápiára szorul, ketten mesterséges lélegeztetésben részesülnek, egy beteg állapota kritikus. Ezenkívül tizenkét fertőzöttet brassói kórházakból helyeztek át, tízet közülük a sebészeti osztályról, kettőt az ortopédiáról. Dr. Roșu Mátyás orvos igazgató elmondta, a fertőzőosztály pácienseinek többsége tünetmentes, illetve enyhébb tüneteket mutatnak, tízen középsúlyos állapotban vannak. A különböző médiafelületeken megjelent bírálatokra válaszolva, miszerint a megyei kórházban nem biztosítanak megfelelő körülményeket a betegek számára, Roșu doktor elmondta, minden fertőzöttet a főépületben látnak el kétágyas kórtermekben, amelyek mindenike fürdőszobával rendelkezik, rendszeresen takarítanak, fertőtlenítenek, az élelmezés megfelel a szabványoknak, nincs hiány a gyógyszerellátásban. A kifogások között szerepelt, hogy az alkalmazottak nem viselik a kitűzőt, ezért a beteg nem tudja, kivel áll szóba, erre azonban azért nincs lehetőség, mert kiszakítaná a védőruhát, amely emiatt nem töltené be a szerepét. A betegek nem mehetnek ki a folyosóra, a bezártságot egyesek nehezen viselik, de beszélhetnek telefonon a kórház pszichológusával, ha erre igényt tartanak – mondta az igazgató. Úgy véli, civilizált, jó körülményeket biztosítanak a betegek számára, nem érdemlik meg, hogy említettek panaszként jelenjenek meg.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser arról tájékoztatott, hogy dr. András Pált nevezték ki az újjászervezett szülészet-nőgyógyászat és újszülött osztály tevékenységének átmeneti irányítására, ahol csak koronavírussal fertőzött, illetve fertőzéssel gyanúsítható pácienseket fognak kezelni. Aki nem tartozik e két kategóriába, csak akkor fogadják, ha sürgősségi műtétet kell elvégezni, mert szállítása időbe telne és kockázatot jelentene a páciens, illetve várandós esetén a kismama vagy a magzat számára. Dr. András Pál elmondta, jól elkülönített forgalmi vonalakat alakítottak ki a különböző kategóriába tartozó betegek számára, a gyors beavatkozásra szorulók semmiképpen nem találkoznak a fertőzött, illetve gyanús páciensekkel. Ezen a részlegen hat orvos fog dolgozni, egyszerre hárman lesznek szolgálatban, majd huszonnégy óra eltelte után váltanak. Rajtuk kívül egy orvos a hétfőtől induló járóbeteg-rendelésen teljesít szolgálatot a kórház régi épületében. Ennek beindítására az egészségügyi minisztérium szólította fel a kórházat, két tevékenységet kell biztosítaniuk: a terhesgondozást és a kérésre történő terhességmegszakítást. Az ide bejelentkező pácienseknek a 0738 772 733-as telefonon kell időpontot egyeztetniük a szolgálatos orvossal, aki egy hétig látja el ezt a munkakört, pénteken elvégzik nála a koronavírustesztet, ha negatív, hétfőtől a szülészet-nőgyógyászaton teljesít szolgálatot, és egy kollégája lép a helyébe, aki szintén egy hétig fogadja a pácienseket a járóbeteg-rendelőben. Aki ide érkezik, annak belépéskor a kórház kapujánál lévő szűrősátorban lázat mérnek és elkísérik a rendelőbe. Említetteken kívül más nőgyógyászati eseteket nem látnak el a megyei kórházban – közölte András doktor. Az említett hét szakorvosból öt a megyei kórház alkalmazottja, a csapatot kiegészíti egy ötödéves rezidens Marosvásárhelyről, valamint a kórház korábbi, jelenleg nyugdíjas orvosa. Az öt fertőzött nőgyógyász közül hárman még nem tértek vissza munkahelyükre.

A következő időszakban az a legfontosabb, hogy a kórházak választ kapjanak arra, miként induljon újra az élet a járvánnyal nem összefüggésbe hozható betegségeket ellátó osztályokon – véli András-Nagy Róbert. Nehezen, de két hete elindult az onkológiai, reumatológiai és hematológiai betegek kezelése, de elmaradtak korábban beprogramált műtétek, kardiológiai beavatkozások, amelyek esetleg tovább már nem tűrnek halasztást vagy tologatásuk miatt romlik a páciens állapota – mondotta. Újságírói kérdésre válaszolva a menedzser elmondta, a COVID-kórházak vezetőségére bízták, hogy azonosítsák be, az egészségügyi személyzetből kik azok az alkalmazottak, akik közvetlen kapcsolatba kerültek koronavírussal fertőzött betegekkel, ők jogosultak ugyanis az 500 euró értékű ösztönző juttatásra, de erre vonatkozóan nincs pontos eligazítás. Tekintve, hogy tüneteik alapján utalnak be a kórházba fertőzéssel gyanúsítható személyeket is, az őket ellátó alkalmazottak is ebbe a kategóriába tartozhatnának – merül fel a kérdés. Erre ellenben egyelőre nem tudják a választ.

Egyre több a gyógyult Háromszéken

A járvány kezdete óta 123 koronavírussal fertőzött személy gyógyult meg – derült ki a prefektúra tegnap esti közleményéből. A megyei közegészségügyi igazgatóság összesítésére alapozva, a kormánybiztosi hivatal közölte: megyénkben 188 igazolt esetet jegyeztek eddig, a járvány kezdete óta pedig 2842 tesztet végeztek el. Intézményes karanténban 179 személynél vizsgálják, hogy fertőzöttek-e, további 223 személyt pedig otthonaikban tartanak orvosi megfigyelés alatt. A közleményben leszögezik, a közelgő ünnepen – május elseje – a rendvédelmi szervek fokozottabban ellenőrzik a járvány megfékezése okán hozott rendelkezések betartását, s arra kérik a lakosságot, ne menjenek parkokba, s maradjanak távol más szabadidős- vagy zöldövezetektől, ne menjenek ki az erdőkbe. (dvk)