A hungarovírus

A bukaresti Információs Hadviselési és Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratórium (LARICS) már rég (és állandóan) kongatja a vészharangot a magyarok románellenes mesterkedései miatt, de úgy látszik, csak most sikerült kimutatni az említett laboratóriumban, hogy ami támadja ez egész Kárpát-medencét, az nem más, mint egy Budapesten kitenyésztett vírus, az úgynevezett hungarovírus, ami járványt okozva járja be az említett régiókat.

Szerencsére a laboratórium az állandó fejlesztések következtében újabb és újabb ellenanyagokat tud kifejleszteni a veszély ellen. Ezt úgy éri el, hogy a románok fejébe és lelkébe olyan mérgeket csepegtetnek, amelyekkel ébren tartják figyelmüket, növelik rezisztenciájukat a vírussal szemben, és fejlesztik magyargyűlöletüket, ami a legjobb hungarovírus elleni gyógyszer, és kitűnő koronavírus idején is. Lám, ez megtámadta a román parlament alsóházát, aluszékonyságot okozott, s így az hallgatólagosan elfogadta a Székelyföld autonómiastatútumát.

Ha késve is, de Klaus Iohannis felébredt, rettentően dühbe gurult és közhírré tette a drága románoknak, hogy a szociáldemokraták a magyaroknak akarják adni Erdélyt. Azt is megkérdezte a pártfőnök Ciolacutól, hogy ezért mit ígért neki Orbán Viktor? Hát nem nagyszerű, hogy most már nemcsak a koronavírusról hallunk napestig, hanem a hungarovírusról is, és a haza elvesztésének félelme felülírja a halálfélelmet?

A választásokon úgy fognak aratni a liberálisok, akik megvédik Romániát, mint a koronavírus most. Miután a szociáldemokraták Iohannistól kaptak egy jó nagy hazafias ütést, felocsúdtak, és bennük is fellángolt a hazaszeretet és a kötelező magyarellenesség, akárcsak a többi pártban. Így remélhetjük, hogy a magyarok mégsem viszik el Erdélyt.

Hosszas kutatómunka eredményeként a LARICS kimutatta, hogy a hungarovírust különféle segélyakciók álarca alatt viszik a környező országokba, ahol azokat magyar állampolgárai terjesztik: „A Kós Károly terv néven közzétett projektben Budapest kifejezetten vállalja a társadalmi, kulturális és gazdasági jelenlétét Erdélyben, és az elérhető mindenki számára”. A cél természetesen Románia szuverenitásának elvesztése Erdélyben, majd annak elrablása, amire éppen most történt kísérlet. Semmi nem bizonyítja ugyan, de a vak is látja, hogy a gazdasági revitalizáció csakis a magyarokat célozza meg.

A gazdaságfejlesztési program részeként lehetett pénzre pályázni, és vannak román nemzetiségűek is a nyertesek között. (Ez csakis júdáspénz lehet!) A LARICS-os soktitulusú Dan Dungaciu úr különben egyértelműen lerántja a leplet Kós Károlyról, a transzilvanizmus szószólójáról (és a Kiáltó szó című röpiratáról is), akiről a magyarok azt tarják, hogy az erdélyi magyar közösség Románia társadalmába való beintegrálódásáért és a nemzeti közösségek közti jó egyetértésért küzdött. Kós Károlyról olyan patyolatfehér képet fest az RMDSZ – írja a szerző –, „hogy azt hiszed, mosószerreklámot nézel”. De ő kiderítette, hogy ki is volt tulajdonképpen Kós Károly! Egy olyan alak, akit Horthy Miklós kitüntetett – írja.

Különben most a koronavírus-járvány újabb alkalom volt a hungarovírus terjesztésére. A magyarok ezért képesek voltak még maszkokat és kesztyűket is küldeni ide. Ha nem is mondták, hogy kizárólag csak magyaroknak küldik, mivel a kórházakhoz jutottak, és bizony román szájra és kézre is kerülhetett belőlük, egyértelmű diszkriminációt jelent, mert ezekkel a védőfelszerelésekkel a koronavírus ellen lehet védekezni, de a hungarovírus ellen, ami csak a románoknak árt, már nem.

Romániától távol áll például egy románvírus-támadás indítása. Szó sem lehet arról, hogy gazdasági támogatást nyújtson a magyarországi románoknak. És a jószomszédi viszony fenntartása végett még az ukrán nyelv- és iskolatörvény ellen sem tiltakozik, mint Magyarország.

Ha Románia netán orvosi védőfelszereléseket szállítana Magyarországra, akkor bizonyosan kikötnék, hogy azok Budapestre menjenek, ne a határ menti, románok által is lakott területekre. Gazdasági segítséget is más, nem a románok lakta vidékeknek nyújtanának. Mert ha nem, a magyarok egyből arra a következetésre jutnának, hogy a románok egészen a Tiszáig maguknak akarják Kelet-Magyarországot. (Igazság szerint járna is az nekünk, ezt volt elnökünk, Traian Băsescu is megmondta).

És ugyanaz történne a román parlamentben is, mint a magyarban, ahol Szabó Tímea felszólalt a Romániába küldött orvosi védőfelszerelések miatt. Itt is kerülne egy ellenzéki, aki rögtön felelősségre vonná a román kormányt, hogy miért támogatják a határon túli románokat? Erre a kormánypárt kitapsolná, és ha elkezdenék szidni az illetőt, akkor a bukaresti magyar nagykövet egyből védelmébe venné, és követelné, hogy márpedig ne küldjön semmiféle támogatást Románia Magyarországra, mert kész diszkrimináció, hogy a román segítség nagy része esetleg a románokhoz juthat.