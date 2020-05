Korrekt tájékoztatást kérnek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke arra kérte a miniszterelnököt, sürgősen orvosolják a helyzetet és a nemzetei kisebbségek nyelvén is tájékoztassák a lakosságot. Tőkés rámutatott: Románia 2007-ben ratifikálta a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, idén márciusban pedig az Európa Tanács közleményben adta közre a koronavírus-járványra vonatkozó és a nyelvi jogokat érintő ajánlásait. Ebben arra kérte a tagállamokat – így Romániát is –, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvein is tegyék elérhetővé a tájékoztató anyagokat, valamint minden fontos információt.