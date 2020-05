Kelemen Hunor: Ne adjuk fel egy pillanatra se a hitet, hogy képesek leszünk talpra állni! /X/

Jelenleg három kérdés érdekli az embereket Romániában: a közegészségügy, az oktatás és a gazdaság újraindítása. Ezeket jártuk körül az RMDSZ elnökével, Kelemen Hunorral, aki interjúnkban ugyan bírálja a kormányt, de konkrét megoldási javaslatokat is tesz, amelyeket érdemes lenne megfogadni.

– Mit tesz az RMDSZ a mostani járványhelyzetben?

– Tájékoztatunk és segítünk. Az általunk irányított településeken pedig aktív védekezés folyik. Hetedik hete tájékoztatunk magyar nyelven. A kormányzat magyar nyelven nem juttatott el információt közösségünkhöz, ezért végezzük mi ezt a szolgáltatást pontosan, hitelesen és gyorsan. Beszámolunk mindarról, amit tudni érdemes a megelőzésről és azokról a döntésekről, amelyeket a kormányzat meghozott, és amelyek mindannyiunkra nézve kötelezőek.

Emellett önkéntes-hálózat indítottunk szerte Erdélyben, hogy segítsünk az idősebb embereken, rászorulókon. Önkormányzatainkon keresztül Kézdivásárhelytől Szatmárnémetiig talpraesett emberekkel, vezetőkkel segítünk a helyi közösségeken.

Ugyanakkor több javaslatot tettünk a kormánynak a gazdaság újraindítása és a munkahelyek megvédése kapcsán.

A távoktatás megszervezésében is szerepet vállaltunk. Először a Román Televízió és a tanügy-minisztérium csak román nyelvű távoktatásra kötött megállapodást, a mi javaslatunkra ez ma már magyar nyelven is zajlik. Köszönet érte mindenekelőtt azoknak az oktatóknak, akik a munkát vállalták, és segítenek a felkészülésben a nyolcadikos és tizenkettedikes diákoknak !

– Hogyan értékeli a kormány eddigi intézkedéseit?

– A mostanihoz hasonló helyzetekben a segítségnyújtás az elsődleges. Segítséget nyújtottunk, segítséget nyújtunk mi is. Az első szükségállapot idején, azaz az első harminc napban ezért nem bíráltuk a kormányzat intézkedéseit. Azt azonban látjuk , hogy nincs semmiféle elképzelés a gazdaság talpra állításáról, azaz mindarról, ami a járvány után történni fog. Ez egy nagyon komoly probléma! Most nem szabadna totojázni. És nem szabadna összevissza beszélni sem. Egyet mond a miniszterelnök, mást a miniszterek, megint mást a kormányzat járványügyi szakembere. Mintha ezt a kommunikációs káoszt akarná kezelni az államelnök azzal, hogy az elmúlt tíz napban átvette a kommunikátor szerepét.

Ez a bizonytalanság, ez a kaotikus állapot azt eredményezi, hogy az állampolgár nem tudja, mit szabad, mit nem szabad, mit kellene tennie ahhoz, hogy közösen megfékezhessük a járvány terjedését és biztonságban legyünk.

Az lenne a legfontosabb most, hogy az emberek érezzék: van megoldás, törődnek velük, mert az emberi életnél fontosabb nincs. És természetesen fel kell készülni a gazdaság talpra állítására, mert mély gazdasági válság előtt állunk, ami szociális feszültségekkel fog járni. Erre a jó megoldás, és mi ezt javasoljuk, hogy inkább adósodjon el az állam hosszú távon, mint hogy az ország gazdasága összeomoljon.

A GDP-nek a 18–25 százalékát most muszáj gazdaságélénkítésre fordítani. Mondtuk a miniszterelnöknek, hogy bocsásson ki lakossági államkötvényeket és felejtse el a költségvetési hiánycélt is, a román államadósság nem túl nagy, ezért nyugodtan fel lehet venni 10–15 milliárd eurót és a fontos gazdasági területekre bevinni: a termelésbe, a nagy közberuházásokba, a mezőgazdaságba, az élelmiszeriparba.

– A járvány csúcsidőszakát Romániában április végére becsülték a szakemberek. Még nem látni az ortodox húsvét megbetegedések számát illető hatásait sem. Miért jelenti be mégis az államfő és a kormány a májusban várható lazításokat? Mire kell számítani május második felében?

– Hogy milyen elemzés áll amögött, hogy minderről most kell beszélniük, nem tudom. Ám egy szempontot mindenféleképpen érzékelek: a társadalmi feszültséget próbálják enyhíteni azzal, hogy előre bejelentik: május közepe után enyhítések lesznek. Persze, rá egy napra azt is mondják, hogy ez nem is annyira valószínű, még egy napra rá, hogy mindez nem jelenti azt, hogy az élet visszatér a rendes mederbe.

Másrészt az államfő és a kormányfő nem akarja meghosszabbítani május közepe után a szükségállapotot, így pedig nehéz megindokolni a különböző szabadságjogok további korlátozását, s hogy milyen alapon várják el az állampolgároktól azt, hogy továbbra is otthon üljenek.

Nem tudom, hogy a mi társadalmunk összességében van-e annyira fegyelmezett, hogy betartsa a szabályokat abban az esetben is, ha nincsenek katonai rendeletek, ha nincsenek szigorú tiltások. De bizakodó vagyok, mert azt látom, Erdélyben többnyire fegyelmezettek az emberek!

– Az oktatásban is hatalmas a bizonytalanság. Sok szülő aggódik a gyermekéért, és aggódnak a kisérettségi előtt álló nyolcadikosok és az érettségi előtt álló tizenkettedikesek is. A járvány hosszú időre megváltoztatja a romániai oktatást?

– Szeretném, ha mindannyiunk válasza az lenne, hogy megváltoztatja, de jó irányba! Most az lenne nagyon fontos, hogy olyan programot indítson a kormány, amely ellát a tanuláshoz szükséges digitális eszközzel minden gyermeket.

Ha most nem teremtjük meg ennek a feltételeit, akkor télen – amennyiben visszatér a járvány – ismét abban a helyzetben leszünk, hogy a gyermekek nagy részéhez nem lehet eljutni távoktatással.

Az a jó megoldás, ha elővigyázatosak vagyunk. A hétfőn bejelentett intézkedések, miszerint nem nyitják újra az iskolákat, csak a végzős évfolyamoknak, nyolcadikosoknak és tizenkettedikeseknek lesz lehetőségük június első két hetében gyakorolni a vizsgákra, érthetőek. A legfontosabb, és én is ezt mondtam a miniszterelnöknek a minapi beszélgetésünkkor, hogy a nyolcadikosok és tizenkettedikesek számára a vizsgázás lehetősége biztosítva legyen, és nem szabad az évet befagyasztani. Jó, hogy ez a döntés született!

Persze, megoldást kell találni azoknak a szülőknek a helyzetére is, akiknek otthon kell maradniuk a gyermekkel. Le is tettünk gyorsan egy javaslatot, amelyben azt kérjük, hogy a szülők tudjanak elmenni gyermekfelügyeleti szabadságra a vakációig.

– Közeledik május elseje, ami újabb megbetegedések veszélyét hordozza. Mi a felelős állampolgári magatartás a mostani időszakban?

– Fontos, hogy a járványügyi szakemberek véleményét meghallgassuk. Tartsuk be a fizikai távolságot köztereken és a magánterekben is, így megelőzhetjük a járvány terjedését. És ami még nagyon fontos: próbáljunk segíteni azokon, akik arra rászorulnak, főleg az idős embereken.

Tudom, hogy nagyon nehéz betartani olyan szabályokat, amelyeket nem szeretünk, amelyekhez nem vagyunk hozzászokva, amelyek a szabadságunkban is korlátoznak. De mindez azért van, hogy később szabadon tudjunk élni, lélegezni, utazni, dolgozni, mozogni. Ne adjuk fel egy pillanatra se azt a reményt és hitet, hogy képesek leszünk talpra állni gazdaságilag, szociálisan, kulturálisan, minden tekintetben.

Én bízom abban is, hogy belátható időn, 11–12 hónapon belül lesz védőoltás és olyan gyógyszer, amellyel ez a betegség kezelhető. Ennél súlyosabb betegségeket leküzdött az emberiség, és megerősödve került ki belőle. A mi közösségünk is megerősödve fog kikerülni a mostani járványból, és talpra fogunk állni! (X)

