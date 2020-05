Az elnöknek is üzenik: ne félj, csak élj!

„Ma kezdődött volna a Szent György Napok fesztiválhétvégéje. Mi szentgyörgyiek a nehéz időkben is megmutatjuk, hogy összefogással csodálatos dolgok születhetnek. Már mindannyian vágyunk a nyárra, a találkozásokra, melyek hangulatát 51 helyi művész hozza most el nekünk.”

Ezzel a pár sorral ajánlja Sepsiszentgyörgy önkormányzata azt a zenei videóklipet, mely pénteken délután jelent meg a Facebookon (megtekinthető ide kattintva). A dalt egy nap alatt 100 ezren nézték meg, és a visszajelzések alapján nagyon sok embernek örömet szerzett.

A kezdeményezésről elsőként az ötletgazda és főszervező, Barta Mónika mesélt lapunknak. Április 5-én született meg benne egy ilyenfajta sepsiszentgyörgyi közös zenélés ötlete, miután látta a magyarországi zenészek által feldolgozott Neked írom a dalt című produkciót. A polgármester azonnal rábólintott az ötletére, így elsőként megkereste Kolcsár József színművészt, aki „egy nagyon kreatív közösségi ember”, hogy segítsen neki a szervezésben. Először kitalálták, hogy egy közismert dal feldolgozása helyett inkább saját produkciót kellene létrehozni, aztán eldöntötték, hogy Kátai Juditot, a Térerő zenekar énekes-szövegíróját kérik fel, hogy írjon egy dalt a jelenlegi helyzetről, a bezártságról, lehetőleg pozitív üzenettel. Egy nappal azután, hogy Kolcsár József felhívta, megszületett a dal, mely mindnyájuknak tetszett. Popa Marius stúdiójában és az ő segítségével szerették volna megvalósítani a projekt technikai kivitelezését, ezért felhívták Popa Anna Máriát, a feleségét, aki nagyon megörült a felkérésnek. Ő fordította le a dalt román nyelvre, és természetesen a férje is vállalta a megbízást. Ezután következett a zenészek, énekesek toborzása, melyben egyik fő szempont az volt, hogy a résztvevők lehetőleg minél szélesebb körben lefedjék a sepsiszentgyörgyi közösséget. Az énekesektől három felvételt kértek, egy tiszta hangsávot, egy back-vokált és egy improvizációs sávot, melyet mindenki otthon készített el a rendelkezésére álló eszközökkel, többnyire telefonnal. Hétfő estére érkeztek be az anyagok, amit gyakorlatilag három és fél nap alatt vágtak össze a technikai felelősök. Barta Mónika külön kiemelte a videószerkesztő, Ürmösi Levente Mihály közreműködését, aki éjt nappallá téve dolgozott, de végül nagyszerű munkát tett le az asztalra.

Popa Anna Mária elmondta, pár héttel ezelőtt már dolgozott a férjével egy hasonló projekten, ahol ismert hazai előadók egy U2 dalt énekeltek közösen, és nagyon szeretett volna helyi szinten is létrehozni valami hasonlót, de nem tudta, hogy milyen dalra lehetne ráépíteni az eseményt. Tehát kapóra jött nekik ez a felkérés. Miután elkészült a román nyelvű fordítás, Popa Marius átvette a munka irányítását, készült egy ideiglenes felvétel és negatív, amit minden zenésznek, énekesnek elküldtek, hogy arra gyakorolhasson és rögzíthesse a részét. A beérkezett hanganyagok összevágása, megszerkesztése, azonos minőségi szintre való hozása óriási munka volt, melyből mindketten kivették a részüket, de végül megérte a fáradság, mert csupa jó visszajelzést kaptak. A dalt – melynek egyik sora románul „Ébredj fel, és élj félelem nélkül!” –, Klaus Iohannis államelnöknek is elküldte Popa Anna Mária, a román színház igazgatónője.

Kátai Judit lapunknak elmondta, számára is újdonság volt ez a munka, mert a Térerő zenekarnál általában úgy készülnek a dalok, hogy van egy zenei alap, amire megszületik benne egy hangulat, aztán a dallam, és végül a szöveg. Mint mesélte, nem vállalta egyből a megbízást, kért egy napot arra, hogy megpróbálja: mit tud kihozni magából így, zene nélkül. Egy zongora segítségével találta ki a dallamot, aztán a szöveg egy része is megszületett, már másnapra. A szervezőknek tetszett, amit felénekelt, így Sándor Tiborral, a billentyűsükkel elkészítették a harmóniavázat, erre jött rá a zenei alap. „Nagy felelősséget éreztem, és izgultam, hogy milyen lesz a fogadtatása a zenészek körében. Örültem, hogy tetszett a kollégáknak, és amikor megszületett a végeredmény, nagyon meghatódtam. Nagyszerű érzés, hogy ilyen sok ember, és románok is az én dalomat éneklik. Eddig még sosem volt részem hasonlóban, örülök, hogy ebben a bezártságban is megtalált ez a nagyszerű lehetőség” – vallotta Kátai Judit.