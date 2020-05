Adománygyűjtés

A Vöröskereszt Kovászna megyei szervezete védőfelszerelések beszerzésére indít gyűjtőkampányt, amivel a járvány idején az első vonalban dolgozókat, valamint az öregotthonok, gyermekotthonok alkalmazottait segítik. Ugyanakkor élelmiszer- és higiéniai csomagok összeállítására is gyűjtenek, hogy azokkal a kiszolgáltatott, illetve otthoni elszigetelésben levő rászoruló személyeket támogassák. Bárki adományozhat 2 eurót úgy, hogy a COVASNA szót sms-ben elküldi a 8837-es számra (az ország minden mobilhálózatában érvényes). Felajánlásokat a szervezet bankszámláján is fogadnak a Román Kereskedelmi Bank sepsiszentgyörgyi fiókjánál vezetett RO14RNCB0124038020540001 számú lejes számlaszámon.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A kényszerszünet ideje alatt keddi napokon 19 órától a virtuális térben jelentkezik elő­adásaival a Háromszék Táncegyüttes. Május 5-én A tékozló fiú című előadást tekinthetik meg az érdeklődők az együttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek). Az előadás rendező-koreográfusa Ivácson László, a bemutató a 2012–2013-as évadban volt.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.20-tól zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17.15-től örvendetes rózsafüzér, 17.55-től lorettói litánia; 18 órától szentmise Nagyváradról; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Képernyő

RTV1 – ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. • Urmánczy-emlékek Maroshévízen – A Hargita megyei Maroshévízen jelenleg két értékes építmény, egy kastély és egy híd megmentéséért küzdenek. Mindkettő az Urmánczy család nevéhez fűződik. A kastély néhány hete hivatalosan is elnyerte a műemléki minősítést, az építészeti értéknek számító, omladozó fedeles híd viszont még nem szerepel a műemléklistán, és felújítására sem túl sok a kilátás. • Verancsics Faustus – ismeretterjesztő film. A XVI–XVII. század fordulója a közép-európai történelem egyik legzaklatottabb korszaka volt. Ebben a korban élt és tevékenykedett Verancsics Faustus, akinek a szakmáját és a nemzeti hovatartozását is nehéz meghatározni, ugyanis több országban élt és tevékenykedett, s többek között volt püspök, nyelvész és feltaláló.

Csoma-konferencia

Az idei kovásznai Kőrösi Csoma Napok tudományos konferenciáját az élő programok elmaradása miatt az egyesület csomaegyesulet.hu honlapján követhetik. A szervezők ugyanott várják a visszajelzéseket az elolvasott/megnézett dolgozatokkal/előadásokkal kapcsolatban, ezáltal szeretnék élővé tenni a programot. A konferencia elérhetősége: csomaegyesulet.hu/lelki-konferencia-csoma-napok-2020-a-vilaghalon.

Mit kell tenni elbocsátás esetén?

A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség közleményben tájékoztat a munkanélküli-segély igényléséről. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kérést a munkanélküli-segély folyósítására; a személyazonossági igazolvány másolatát; az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolatát; írásbeli nyilatkozatot arról, hogy az illető személy esetében nem tiltja orvosi ellenjavallat a munkavégzést (teljes mértékben vagy csak bizonyos szakmákra korlátozva); a teljes munkakönyv másolatát; régiségigazolást 2011. január 1-től, és más iratokat, amelyekkel a munka nélküli személy 2019. december 31-ig terjedő munkaviszonyát igazolja, esetenként a 2002. március 1. előtti régiséget igazoló iratokat; igazolást az utolsó 12 hónap járulékfizetéséről; a munkaviszonyt megszüntető határozatot. Az összeállított dokumentációt elektronikusan (NEM postán) kell eljuttatni pdf formátumban a következő címek egyikére: ajofm@cv.anofm.ro vagy covasna@anofm.gov.ro.

Szakmai díj civileknek

A Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK) minden évben díjazza az Év Civil Szervezetét, valamint az Év Önkéntesét. Az Év Civil Szervezete Díjjal a 2019-es év legsikeresebb civil programját bonyolító nonprofit szervezetet jutalmazzák. A kitüntetés célja a civil szervezeti munka széles körű társadalmi elismerése és népszerűsítése. Az Év Önkéntese díjat csak magánszemély kaphatja, a díj célja, hogy kedvező irányba mozdítsa az önkéntesség társadalmi megítélését.

A pályázati kiírásra háromszéki civil szervezetek pályázhatnak, de jelölhetnek kívülálló személyek is. A jelöléshez-pályázáshoz egy kitöltött formanyomtatvány szükséges, amelyet legkésőbb május 5-ig kell elküldeni a civilekharomszekert@yahoo.com e-mail-címre. A benevezési űrlap letölthető a civek.ro hon­lapról.

Az Év Civil Szervezete díjat tavaly három szervezet egyenlő pontszámmal kapta meg: a sepsiszentgyörgyi László Kálmán Gombászegyesület, a kézdivásár­helyi Zöld Nap Egyesület és a kovásznai Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete. Az Év Önkéntese díjat a kovásznai Deák Judit (post mortem) nyerte el.

Az első díj értéke 1000 lej, a második díj 500 lej. Ugyanakkor a díjazottak egy évig megjelennek a CIVEK honlapjának címlapján is.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt ingyenes sürgősségi fogorvosi szolgáltatás vehető igénybe Sepsiszentgyörgyön. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum iskolai fogászati rendelőjében kizárólag sürgősségi esetekben és előjegyzés alapján történik az ellátás, időpontot a 0770 590 797-es telefonon lehet kérni.

Röviden

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.