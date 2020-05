Következő írásunk

A Sepsiszentgyörgyi ISK öt szakosztályának – kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, birkózás és atlétika – 404 sportolója a koronavírus-járvány miatt még érvényben lévő szükségállapot miatt merőben szokatlan helyzetbe találta magát. Amellett, hogy számukra is szünetel az iskola, a napi közös edzéstől és a versenyektől is elestek, így ez az időszak nekik duplán is megterhelő. Mindenki otthon, a lehetőségeihez mérten próbálja megőrizi erőnlétét, a kosárlabdaedzőként is dolgozó intézmény-igazgató, Nemes Áron elmondása szerint rendszeresek az online edzések, a sportolópalánták a modern technika révén kapják kézhez a különböző edzésprogramokat. „Edzések vannak, csak nem a megszokott módon folynak, a technika segítségével igyekszünk kiadni a feladatot” – meséli Nemes, aki úgy véli, nehéz időszakban mutatkoznak meg az igazi jellemek és biztos abban, hogy a befektetett munka nem veszik el. A sportiskola vezetőjét arról faggattuk, hogy jelen helyzetben mi hír van az általa vezetett intézmény háza táján, de szó esett még a sok ismeretlent rejtő közel jövőről is.