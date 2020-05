Következő írásunk

2020-05-04: Gasztronómia - Demeter Virág Katalin:

Rutinosabb háziasszonyokkal, konyhatündérekkel is megesett már, hogy a hétköznapok sűrűjében nem mindig sikerült úgy helytállni a konyhában, ahogy szerettek volna – leggyakrabban bizony az idő számlájára írtuk azt, hogy mi miért nem készülhetett el konyhánkban. Járvány van, különleges helyzet, ám enni ilyenkor is kell, s most talán aktuálisabb is, mint korábban, hogy megtervezzük, mit főzünk szeretteinknek az elszigetelődés idején. Ha kedvünk s még türelmünk is maradt a bezártságban, itt az ideje, hogy kísérletezzünk, új recepteket kipróbáljunk, esetleg olyasmit készítsünk, amihez eddig nem jutott idő, netán kellő elszántság.