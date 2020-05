Fellépést sürgetnek a gyűlöletbeszéd ellen

Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőinek meggyőződése, az EPP-nek ki kell állnia az európai értékek mellett, és nem szabad tolerálnia az EPP politikai családjába tartozó állami vezetők gyűlöletbeszédét – mutatnak rá levelükben. Rávilágítottak: Klaus Iohannist egyértelműen magyarellenes megnyilatkozásakor több cél is vezethette, ám azok mindegyike összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Csomortányi és Mezei kifejtette: nyilatkozatával a román államelnök „vagy a szociáldemokrata ellenzéket akarta támadni, vagy pedig a román–magyar ellentét újbóli lángra lobbantására, valamint ezzel egy időben egyfajta hadiállapot bevezetésére törekszik, ezzel is bizonyítva, hogy az ország területi integritása veszélyben van”. Úgy vélik, azzal, hogy Iohannis magyar nyelven szólította meg a román szociáldemokratákat, azt sugallta: magyar nyelven csak az ország árulóihoz lehet szólni. „Klaus Iohannis ezen megnyilvánulásával megalázta a Romániában egyébként őshonos nemzeti közösségként élő magyarságot, mely büszke anyanyelvére és toleráns, multikulturális történelmi hagyományaira” – hangsúlyozzák a társelnökök. Levelükben továbbá arra is rámutattak: Romániában komoly hagyománya van az állami szintre emelt magyarellenes politikának.