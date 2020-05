Jól haladnak az elkezdett beruházások

Összesen hét utcában zajlanak részleges vagy teljes korszerűsítési munkálatok Sepsiszentgyörgyön, a város több pontján kátyúznak, járdákat javítanak és végzik az aknafedők szintre emelését is – számolt be online tájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az elöljáró ugyanakkor arról is beszélt, hogy előreléptek néhány látványosabb beruházás, korszerűsítés vonatkozásában is. Ajánlattevőt találtak például a Design Bank kivitelezésére, de akadt jelentkező a városmag kialakítására kiírt közbeszerzésre és a főtér Fogolyán-ház előtti részének befejezésére is. Ugyanakkor más nagy elképzelések, befektetések esetében – mint a Bodok Szálló helyén kialakítandó kulturális központ, az új stadion, az Oltmező úti bevásárlóközpont vagy a terelőút – a járvány miatt lelassultak a folyamatok.