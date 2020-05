Vihar a biliben

Előző írásunk

Nem létezik olyan, hogy minden rendben legyen, és ez igaz az önkormányzat által a lakosságnak szánt, védőfelszereléseket tartalmazó csomagok kiosztására is, mivel a lakószövetségek egy része „eredeti” módon oldotta meg a feladatot, és emiatt a városházára több panasz is érkezett – jelentette be múlt heti sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere felhívással fordult a lakókhoz: ahol azt tapasztalták, hogy a lakószövetség elnöke vagy a gondnok kényelemből vagy más okból hanyagul járt el, a legközelebbi tisztújításon ne szavazzanak nekik bizalmat. Az elöljáró azt is jelezte, minden panaszt figyelembe vesznek, és intézkednek, mivel a cél, hogy mindenkihez eljussanak a csomagok.