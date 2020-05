A járóbeteg-rendelő esetében az első elektronikus közbeszerzésre nem volt jelentkező, az udvarterek esetében már a negyedik sikertelen kiírásnál tart az önkormányzat, a víz- és csatornahálózat rehabilitálására és bővítésére nem jelentkezett kivitelező cég még azt követően sem, hogy újraszámolták a költségeket és megemelték a munkálat értékét.

Az önkormányzat jelentős összegű pályázatot nyert a járóbeteg-rendelőknek otthont adó épület kibővítésére és felszerelésére. A pályázat összértéke 10 678 052 lej, ebből vissza nem térítendő költség 10 453 923 lej, az önrész pedig 224 129 lej. A pályázat megvalósítási ideje huszonnégy hónap. Az elképzelés szerint a meglévő épülethez toldanának hozzá, rendeznék a Vasút utcában található elhanyagolt parkot és teret, emellett megnyitnák a kórház most objektív okok miatt bezárt bejáratát is, ami nagy segítséget nyújtana elsősorban az idősebb betegeknek. Az új szárnyban új orvosi rendelők kialakítását is fedezi a pályázat, épülne gyermekgyógyászat, családtervezési kabinet, szülészet-nőgyógyászat, neurológia, sebészet, urológia, cukorbetegséggel és táplálkozási rendellenességekkel foglalkozó kabinet, szemészet, gasztroenterológia, fizio­terápia és gyógytorna. Az új épületszárnyban helyet kapna továbbá 6–8 kezelőszoba, kialakítanak egy várótermet is, s az épületet lifttel szerelik fel.

Az udvarterek esetében nem csak a víz- és csatornahálózat felújítására, illetve cseréjére kerülne sor, hanem kockakő burkolatot kapna az összes főtérre nyíló udvartér, és ahol hiányzik, a közvilágítást is kiépítenék.