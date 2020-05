Az országos jelentés szerint a hatvanhét éves nőt április 20-án utalták be a megyei kórház tüdőgyógyászati osztályára, másnap tesztelték, 23-án érkezett meg a koronavírus fertőzés pozitív eredménye. Állapota súlyosbodott, ezért 24-én áthelyezték az intenzív osztályra, május 1-jén hunyt el. A hatvan éves férfit március 29-én utalták be a megyei kórház fertőző osztályára, akinek pozitív teszteredménye szintén aznap érkezett meg, március 31-től május 2-iki elhunytáig az intenzív osztályon kezelték. Az érintetteknél mindkét esetben a koronavírus fertőzés mellett súlyos társult betegségeket is jegyeztek.