Május 15-től megszűnik a szükségállapot Romániában, de a járványnak nincs vége, ezért készenléti állapotban marad Románia – jelentette be Klaus Iohannis államfő, miután a kormány több tagjával is egyeztetett a következő lépésekről. Elégedettségét fejezte ki, amiért a május elsejei hétvégén az emberek többsége otthon maradt, és felsorolt néhány változást, ami már május 15-től érvénybe lép, hangsúlyozva, hogy a korlátozások további feloldása, fokozatosan, nagyjából kéthetente történik majd.

A szükségállapot megszűnésével a kijárási tilalom is enyhül, településen belül nem lesz szükség kijárási nyilatkozatra, de a települések között is lehet majd közlekedni indokolt esetben (például szolgálati érdekből, egészségügyi okokból, de az egyéni mozgást, köztük a biciklizést sem kell tovább szorosan a lakhely körül végezni). Kivételt képeznek a karantén alatt levő helyiségek, ahol továbbra is érvényes marad a kijárási tilalom mindaddig, amíg enyhülni nem fog a fertőzés veszélye.

Május 15-től újra megnyithatnak a szépségszalonok, fodrászatok, fogászati rendelők és múzeumok, de csak a fokozott higiéniai és távolságtartási előírások betartásával. A profi sportolók újrakezdhetik az edzéseket és a felkészülést, versenyt azonban egyelőre nem szervezhetnek sehol, és a sportbázisok is csak számukra nyílnak meg, az amatőrök számára nem. Három személynél többen továbbra sem gyülekezhetnek sehol, a zárt területeken (például az üzletekben) és a tömegközlekedési eszközökön pedig mindenkinek kötelezően egészségügyi maszkot kell viselnie – közölte az államfő, aki azzal indokolta a szigort, hogy a helyzet még nem javult, ma is 300 fölött van az újonnan igazolt fertőzések száma. Ennek ellenére haladnunk kell – tette hozzá, és kiemelte: tőlünk is függ, hogy jól kézben tudjuk-e tartani a járványt. A korlátozások lazítására várhatóan kéthetenként kerül sor, május közepe után június elején számíthatunk újabb enyhítésekre.