Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A kényszerszünet ideje alatt keddi napokon 19 órától a virtuális térben jelentkezik előadásaival a Háromszék Táncegyüttes. Ma A tékozló fiú című előadást tekinthetik meg az érdeklődők az együttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek). Az előadás rendező-koreográfusa Ivácson László, a bemutató a 2012–2013-as évadban volt.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Kiss Béla-portré – Kiss Béla neve fogalom Sepsiszentgyörgyön. Monumentális festészet, gesztusfesztészet, performance és akvarellfestés terén is jelentőset alkotott. A szakmai elismerés azonban folyamatosan váratott magára. Az alkotás mellett elsöprő energiával vetette bele magát a performance, a dzsessz, a filmművészet, a virágrendezés tanulmányozásába, klubszerű tevékenységeken osztva meg élményeit tanítványaival. Generációk művészeti érdeklődését határozta meg ezáltal, tanórái, audíciói, vetítései, a dzsesszkoncerteken való közös részvétel a diktatúra legsötétebb éveiben a szabadság forrását jelentette sokak számára. Az Erdélyi Művészeti Központban két éve megnyílt első hazai, absztrakt festményeit felvonultató reprezentatív kiállítása a szakmabelieket és érdeklődőket egyaránt meglepte. Egy sodró erejű, a korabeli művészeti áramlatokkal kortárs, ám méltatlanul elhanyagolt életműre derült fény. Az alkotások nyomába eredve, Kiss Béla barátai, tanítványai, pályatársai és szakmabeliek mesélnek arról a szellemi kincsről, amelyet tőle kaptak.

Hitvilág

SZENTMISE-KÖZVETÍTÉSEK. A Katolikus.ma Facebook-oldalán naponta 18 órától szentmisét közvetítenek a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomból.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben pénteken 10–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézés dokumentumait május 1-jétől lehet benyújtani az aici.gov.ro oldalon.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyermekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat pedig a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 746 833 944-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai a következők: Sepsiszentgyörgyön: 0770 590 797; Kézdivásárhelyen: 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken): 0770 591 303; Baróton: 0770 590 960. ♦ A Szász Dent is vállal sürgősségi ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegy­zés alapján (0766 698 161).

Halljuk egymást!

Telefonos segítő szolgálatot indított az RMDSZ Nőszervezete. A kezdeményezés célja megelőzni a bezártság okozta elmagányosodást, hiteles forrásból tájékoztatni a szépkorúakat, hozzáértő segítségnyújtást biztosítani számukra. Elsősorban azoknak az időseknek a helyzetén szeretnének könnyíteni, akiknek családja nem él itthon, vagy akik nem használnak számítógépet, internetet, a helyi segítő lehetőségekről pedig nem értesülnek. A program célja a tájékoztatás, amely szakemberek által összeállított útmutató alapján történik. Önkénteseik rendszeresen telefonálnak az ezt igénylő időseknek, akiket nem csak meghallgatnak, de naprakész információkkal is ellátnak. A szolgáltatást igénylő idősek a szövetség nőszervezetének ügyvezető elnökénél, Bogya Annánál jelentkezhetnek hétköznapokon 10–13 óráig a 0756 322 006-os telefonszámon.