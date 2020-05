Az elképzelés szerint június 7-től, szerda–szombat ritmusban indult volna újra a bajnokság, ami komoly kihívást jelentene minden csapat számára. A másodosztályba jutásra pályázó együttesek játszani szeretnének, a kivitelezés azonban szinte lehetetlennek tűnik. Ha minden csapatnak meg is lenne a folytatáshoz szükséges anyagi háttere, a mérkőzések szervezésénél problémákba ütköznének, hiszen a találkozókon elengedhetetlen mentőszolgálati és orvosi jelenlétet a járvány miatt nem lehetne minden alkalommal biztosítani.

A szövetség kérésére minden harmadosztályú csapat a napokban kitölt egy kérdőívet, így próbálnak tisztább képet kapni a jelenlegi helyzetről. Fontos szempont az is, hogy a játékosok szerződése május végén lejár, így ha újraindul a bajnokság, új egyezségeket kell kötni velük is. Annak veszélye is fennáll, hogy néhány fordulót ugyan lejátszanak, de egyetlen megfertőződés miatt bármikor ismét leállhat minden. A következő idény augusztus közepén kezdődne, és ennek tükrében nagyon kevés az esély a jelenlegi szezon befejezésére, többnyire sportkörülményeken kívül álló tényezők miatt.

A pénzügyi gondok okán számítani lehet arra, hogy a következő harmadosztályú idénynek kevesebb csapat vág neki, főleg a kisebb városok és a községi klubok lesznek bajban. Ha a FRF a 3. Liga idei kiírásának berekesztése mellett dönt, és lesznek feljutók, a jelenlegi állás szerint a Bákói Aerostar (1. csoport), az Unirea Slobozia (2.), a Progresul Spartac (3.), az U Craiova 1948 (4.) és a Lévárdfalva (5.) léphet egy osztállyal feljebb.

A szakszövetség azzal a problémával is szemben találhatja magát, hogy az 1. csoportban szereplő Foresta Suceava ellen nem szívesen lépnének pályára a csapatok, ugyanis kockázatos lenne vendégül látni a moldvai alakulatot, ahogy a jelenleg vesztegzár alatt lévő városba kiszállni sem igen lehet. A 3. Liga folytatásáról várhatóan a napokban határoz a szövetség, amennyiben a berekesztés mellett döntenek, gyanítható, hogy a megyei bajnokságokat is lefújják.

A harmadosztály küzdelmei a tavaszi idény első játéknapja után álltak le, 14 forduló lenne hátra még. Az 1. csoportban szereplő Kézdivásárhelyi SE a pontvadászat 11. helyén áll.



Törölték az utánpótlás-bajnokságokat

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) a múlt héten úgy döntött, hogy törli a 2019–2020. évi utánpótlás-bajnokságokat. Az egyetlen pontvadászat, amely folytatódhat, a 19 év alatti Elit Liga, ennek győztese ugyanis az UEFA Youth League sorozatban vesz részt. Az alapszakasz két 12 csapatos csoportban zajlott, a sorozatból egyetlen forduló lett volna hátra.

A szakszövetség szerint annak érdekében, hogy megvédjék a gyermekeket, illetve csökkentsék a koronavírus-fertőzés veszélyét, arra az elhatározásra jutottak, hogy törlik mind a harmincegy hazai korosztályos bajnokság idei szezonját. A döntés következtében a csapatoknak több idejük lesz előkészíteni a következő idényt, illetve amint minden feltétel adott, az edzések elkezdése lehet a klubok elsődleges célja.

A korosztályos labdarúgó- és teremlabdarúgó-bajnokságok március 9. óta szünetelnek, a FRF akkori döntése úgy szólt, hogy a sorozatok csak az iskolák újranyitása után folytatódhatnak. Mivel az iskolai évet berekesztették, így a megyei és az országos ifjúsági ligák sem indulnak már újra. (miska)