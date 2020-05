2022-re halasztották a világbajnokságot

A FINA azután kezdett új időpontot keresni, hogy az idei tokiói olimpiát egy évvel elhalasztották, és a két nagy esemény ütközött volna. A nemzetközi szervezet a döntés előtt egyeztetett a rendező várossal, a Japán Úszószövetséggel, a szervezőkkel, a versenyzőkkel és edzőkkel, valamint az illetékes bizottságokkal, televíziós partnerekkel és a szponzorokkal is. A hétfői közleményében jelzik: a közreműködőktől beérkezett visszajelzések alapján a szövetség biztos abban, hogy a legjobb feltételeket tudják majd biztosítani a versenyzőknek.

Korábban a Magyar Úszószövetség is bejelentette, hogy másodszor is elhalasztották a budapesti vizes Európa-bajnokságot. Eredetileg május lett volna az időpont, innen került át előbb augusztusra a verseny, majd 2021-re. „Ebben az évben nem lehet Európa-bajnokságot szervezni, ez teljesen biztos. Most úgy tűnik, a verseny 2021 májusában kerül megrendezésre Budapesten” – nyilatkozta Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke. Hozzátette, több mint hathetes kihagyás után 69 felnőtt- és utánpótlás-válogatott úszó „rendkívül fegyelmezetten, a szabályokat és a járványügyi előírásokat betartva” újrakezdte a medencés edzéseket a Duna Arénában és Balatonfűzfőn.