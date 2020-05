Panaszt tett Ciolacu

Ciolacu – aki a képviselőház elnökeként az állam harmadik méltósága is – emlékeztetett arra, hogy 2014-ben, a Nemzeti Liberális Párt elnökjelöltjeként Iohannis még azt nyilatkozta: „Hogy is képes valaki azt mondani a nyilvánosság előtt, hogy valaki el akarja szakítani Erdélyt, vagy összeugrasztani az erdélyieket az olténiaiakkal? Ezek badarságok. Ilyesmit nem szabad mondani.” – idézte, és hozzátette: „Mindezek ellenére Iohannis ezt mondta 2020-ban. Kétségbeesett igyekezetében, hogy leplezze az általa vezetett kormány inkompetenciáját, konkrét megoldások nyújtására való képtelenségét, korrupcióját.” Az SZDP elnöke kijelenti: azért tett panaszt a diszkriminációellenes tanácsnál, mert véleménye szerint „az államfőnek felelnie kell a súlyos vádakért, amelyeket gyűlöletkeltés céljával tett anélkül, hogy a legkisebb bizonyítéka is lett volna ezekre”.

A panaszban azt írják, Klaus Iohannis diszkriminatív és gyűlöletkeltésre alkalmas vádakkal illette az SZDP-t anélkül, hogy dokumentumokkal vagy más bizonyítékokkal támasztotta volna alá állítását, miszerint „a nagy SZDP azért harcol a parlamenti titkos irodákban, hogy adja át Erdélyt a magyaroknak”, vagy „Jó napot, Ciolacu! Vajon mit ígért nektek Orbán Viktor Budapestről e megállapodásért cserében?” Ez annál is súlyosabb, mivel éppen maga Iohannis fogalmazott úgy egy 2014-es tévéműsorban, hogy az „Erdély elidegenítésére” vonatkozó nyilatkozatok „teljességgel hamisak, idejétmúltak és veszélyesek” – mutatnak még rá a dokumentumban, amely szerint az államfő nyilatkozata egyértelműen manipulatív célzatú, azt akarja sugallni, hogy az SZDP a román állam integritására, Románia függetlenségére és szuverenitására tör az Orbán Viktor vezette budapesti kormánnyal közösen.

„Iohannis elnök tehát súlyosan sérti mind a román állampolgárokat, mind a magyar nemzetiségű lakosokat, gyűlöletet, széthúzást és etnikumközi feszültségeket szít. Ez azonban nem az első alkalom. Klaus Iohannis az utóbbi időszakban egyre gyakrabban tanúsított intoleráns, lejárató és diszkriminatív magatartást az SZDP tagjaival, szimpatizánsaival és általában a baloldali választókkal szemben” – állítja az SZDP.