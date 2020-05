Kifejtette: az iskolába visszatérő tanulók legtöbb tízen lesznek egy osztályteremben, és elvileg maszkot viselnek majd. A koronavírus-fertőzés miatt megbetegedett tanulók – ha lesznek ilyenek – egyedül lesznek egy teremben, de akár a kórházban is vizsgázhatnak. A miniszter nem támogatja azt a többek által javasolt megoldást, hogy a képességvizsgát az öt-nyolc osztályos általánossal helyettesítsék. Emlékeztetett: a bejutási átlagba – 20 százalékos arányban – most is beszámítják az öt-nyolc osztályos általánost, a tanulók sorrendje pedig a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján alakul ki.