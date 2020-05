Megbuktatnák a kormányt

A Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke szerint a (parlamenti többséget alkotó) három párt május 15-e után vagy az ősz folyamán bizalmatlansági indítványt nyújt be, amelyre szerinte már az is elegendő ok, hogy a miniszterelnök nem hajlandó hetente beszámolni a parlamentnek a koronavírus-járvány hatásai ellen hozott intézkedésekről. Az RMDSZ azonban nem gondolja úgy, hogy le kellene váltani az Orban-kormányt, és semmilyen formában nem kíván részt venni esetleges megbuktatásában. Erről Cseke Attila szenátusi frakcióvezető beszélt, véleménye szerint „ennek a kabinetnek ki kell töltenie mandátumát, azaz tisztségben kell maradnia a parlamenti választásokig, bármikor is kerül majd sor erre”. Azt is elmondta: az RMDSZ jelen pillanatban a kormányzásban sem érdekelt. Hozzátette: a kormányzás átvételekor a Nemzeti Liberális Párt tudatában volt annak, milyen körülmények és feltételek mellett kell majd kormányoznia.