A nagybaconi Konsza Samu Általános Iskola tanulóinak mintegy hetven százaléka számára elérhető a távoktatás. Baló Ervin igazgató elmondása szerint az, hogy a gyermekeknek nem kell iskolába járniuk, nem fogja nagyon visszavetni tanulmányi eredményeiket: aki eddig komolyan vette a tanulást, az a rendkívüli helyzetben is lelkiismeretesen végzi majd feladatát, megoldja az interneten keresztül kapott házi feladatokat és megírja a felmérőket. „Mi a hangsúlyt nem annyira a friss leckék felvételére, hanem a már leadott tananyag ismétlésére helyeztük. Úgy tűnik, jól döntöttünk, mert a feladatokat a legtöbben kitűnően oldották meg. Mondom ezt annak ellenére, hogy csak az iskolai számonkéréskor derül ki majd, hogy egyedül vagy segítséggel végezték el feladataikat. Amúgy én azért sem haragudnék, ha könyveikben vagy az interneten utánanézve oldották volna meg a teszteket, hiszen azáltal is sokat tanulnak, észrevétlenül rögzül a megszerzett információ.”

Gazdag Katalin, a nagyajtai Kriza János Általános Iskola igazgatója is úgy látja, a diákok „vevők” a virtuális oktatási forma jelentette újdonságra, s szüleik támogatását élvezve jól tanulnak. Az iskola lehetőségeihez képest próbál segíteni. Nemrég kötöttek szerződést az egyik távközlési céggel, s így a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek augusztus végéig érvényes, ingyenes SIM-kártyákat tudtak adni, ráadásul hozzáférhetnek a szolgáltató virtuális tanítást segítő szolgáltatáscsomagjához is. „A kezdetekben minden kolléga saját megoldást próbált találni, hogy a nehézségeket áthidalja. A most kötött szerződéstől azt remélem, egységesebb és átláthatóbb lesz a tanítás és a számonkérés is. A négyszáz kártyát még a napokban kiosztjuk” – számolt be az újdonságokról az iskola vezetője.

A Benkő József Általános Iskolához tartozó bardoci, erdőfülei, olaszteleki és székelyszáldobosi iskoláknak és óvodáknak közel nyolcszáz tanulója van. A magyar diákok közül jóformán mindenkinek van valamilyen internetkapcsolata, ám a román tagozaton tanuló 431 cigánygyerek több mint negyven százalékának nincs. Nem kell ezen csodálkozni – magyarázza Tókos Jenő –, hiszen a székelyszáldobosi házak közt nem ritka az, ahová a villany sincs bevezetve. Az elmúlt hetek tapasztalatáról szólva az iskolaigazgató elmondta: annak ellenére, hogy a távoktatás mindenki számára újdonságot jelentett, jól alkalmazkodtak a helyzethez, ezért meggyő­ződése, hogy különösebb hátrány nem éri a diákságot. „Facebookot, Messengert és Zoomot használunk, egyfajta órarendet alakítottunk ki, amit a tanulók be is tartanak, érezhetően tanulnak, készülnek az órákra, a tanárok pedig mondhatni huszonnégy órás ügyeletben vannak. Azért alakult ez így, mert a székelyszáldobosi diákok zöme valamiért inkább a délutáni és késő esti órákban érhető el, mi pedig megpróbálunk alkalmazkodni hozzájuk. Azon, hogy a magyar gyermekek szinte mindenikét be tudtuk vonni a munkába, nem csodálkozom, az viszont kellemes meglepetés, hogy a cigányság közel kétharmada a lehetőségeikhez képest igencsak tevékeny” – nyilatkozta az iskolaigazgató.

Az iskolavezetés megpróbálja kihasználni a kényszerű szünetet. Mindenhol fertőtlenítettek, a nyári szünetre időzített kisebb javításokat is igyekeztek most elvégezni: rendbe szedték az olaszteleki iskola tetejét, Erdőfülében az ablakokat cserélték ki, Bardocon pedig hamarosan új kapu kerül a bejárathoz. Az iskola segített több családnak, hogy az országos program támogatása által számítógéphez jussanak.