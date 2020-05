Támpa Ödön, az ügynökség vezetője érdeklődésünkre elmondta: a támogatásról szóló sürgősségi rendeletek értelmében a márciusi időszakra vonatkozó igényléseket április 10-ig fogadták, majd a kormány újabb sürgősségi rendelettel további haladékot adott az igénylések benyújtására. Emellett ugyanez a jogszabály bővítette a kedvezményezettek körét, így az ügyvédek is kérhetik a támogatást. Nekik tíz napjuk volt a rendelet megjelenésétől számítva, hogy kérelmezzék a támogatást, amit két feltételhez is kötöttek. Csak akkor jár támogatás, ha az igénylés hónapjában a szükségállapot hatására a 2019-es havi átlagjövedelemhez képest 25 százalékkal csökkent a jövedelmük, vagy ha ez nem haladja meg a 2020-as átlagos bruttó minimálbért.

A háromszéki ügynökséghez az első terminusig 764 kérés érkezett, túlnyomó többségük egyéni vállalkozóktól, iparűzési engedéllyel tevékenykedőktől és családi vállalkozóktól (747). Szerzői jogdíjban részesülők közül 16-an jelezték igényüket, míg sportegyesületektől egyetlen kérés érkezett, de esetükben ez valójában 74 sportolót jelent. Támpa Ödön szerint az igénylések közül csak néhány esetében volt fennakadás, ezek is olyan problémák voltak, amelyeket rövid idő alatt rendezni lehetett. Az igazgató szerint a kérelmezők átlagban már március 16 és 18 között felfüggesztették a tevékenységüket, vagy kénytelenek voltak leállni a szükségállapot hozta megszorítások miatt. A március végéig tartó időszakra érvényes támogatás összege átlagban bruttó 2100 lej.

Mint ismert, a kényszerszabadság idejére szóló támogatást a 30-as és a 32-es számú kormányrendelet szabályozza. Utóbbi lényeges módosításokat vezetett be az egyéni vállalkozók, szabadúszók, szerzői jogdíjban részesülők esetében, illetve a kedvezményezettek körébe vonta a sportolókat is. Az egyik legfontosabb módosítás ugyanakkor, hogy nagyobb mértékű juttatást ír elő, mint az egyéni munkaszerződéssel dolgozók számára. Utóbbiak esetében az alapbérük 75 százalékát biztosítja az állam, felső határt is megszabva, míg előbbieknél az országos bruttó átlagbér (5429 lej) háromnegyedének megfelelő összeget folyósítják a kérelmezőknek. Ez elviekben 4071 lejt jelentene, viszont az április 21-én, kedden megjelent 53-as számú sürgősségi kormányrendelet értelmében a juttatás összegét a szükségállapot bevezetésétől számítva kell meghatározni, azaz első fordulóban a március 16-tól március 31-ig tartó időszak munkanapjai alapján kell kiszámolni ezt. Mivel legtöbben az első két napban már kényszerszabadságra vonultak, ennek tudható be, hogy a támogatás átlagban 2100 lej körüli.

Az áprilisra szóló támogatást az érintetteknek május 10-ig kell igényelniük, már nem e-mailban, hanem az aici.gov.ro. oldalon kitöltve a megfelelő íveket, csatolva a szükséges dokumentumokat. A kérelmezés szabálya a szükségállapot végéig fennáll, azaz minden hónapban újabb kérést kell benyújtani. Támpa Ödön arra is felhívta a figyelmet, hogy a támogatás jövedelemadó-köteles, illetve a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási hozzájárulásokat is törleszteni kell. Az 53-as rendelet értelmében az érintetteknek a 2020-as évre vonatkozó adóbevallási nyilatkozatban kell megjelölniük a támogatást mint jövedelmet, 10 százalék jövedelemadót, 10 százalék egészségbiztosítási hozzájárulást, illetve 22 százalék társadalombiztosítási hozzájárulást kell majd törleszteniük a kapott összegből.