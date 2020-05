Segítségnyújtás Árkoson

Az elmúlt hetek során több olyan hírről is olvashattunk a médiá­ban, közösségi oldalakon, hogy egyes személyek, szervezetek miként próbálnak segíteni az új koronavírus vagy a járvány miatt bevezetett intézkedések által leginkább érintetteken. Árkoson is több ilyen kezdeményezés történt, melyeket megpróbáltuk egy csokorba foglalni.

Először az Árkosi Ifjúsági Szervezet (ÁRISZ) felhívásáról olvastunk, mely – miután az egészségügyi rendszer javára lemondott a Kovászna Megye Tanácsától várt pályázati támogatásról – vállalta, hogy elvégzi az élelmiszer- és gyógyszervásárlást, számlafizetést azon idős árkosiak számára, akiknek nincsenek vagy nem laknak a környéken fiatalabb hozzátartozóik. Vajna Ervin árkosi alpolgármester, az ÁRISZ alapítója lapunknak elmondta, hogy valójában ő és Veres Gyula kollégája végzi ezt a munkát, mert ha több fiatalt is bevontak volna, nagyobb lett volna a fertőzés veszélye, és sem az időseket, sem a szervezet tagjait nem akarta kitenni ennek a kockázatnak. Mint megtudtuk, a polgármesteri hivatal nyilvántartásában mintegy háromszáz 65 év feletti szerepel, akiknek körülbelül tíz százaléka szorul segítségre.

Névjegykártyát adtak nekik, hívásaikra pedig azonnal jelentkeznek. Ezen kívül családorvosokhoz járnak, recepteket íratnak, és gyógyszertárakban, élelmiszerüzletekben elvégzik a szükséges bevásárlásokat. Ez a program május 15-ig, a kijárási tilalom feloldásáig tart. A fiatalember hozzátette: az elkövetkező időszakban a polgármesteri hivatal is csomagokat fog osztani a 65 éven felüli árkosi lakosoknak, mely a tervek szerint fertőtlenítőszert, maszkot és kesztyűt tartalmaz majd.

Makkai Péter árkosi református lelkipásztor feleségével és az ifisek közül néhány lelkes segítővel vasárnap osztott szét hasonló egészségügyi csomagokat az árkosi időseknek. „Mivel ők nehezebben tudnak kijárni, nem biztos, hogy be tudják szerezni az utóbbi időben hiánycikknek számító fogyókellékeket, például a szájmaszkot vagy kézfertőtlenítőt. Ezért jött az ötlet, hogy ilyeneket adományozzunk nekik” – mondta érdeklődésünkre a lelkipásztor. Kifejtette, először a svájci testvérgyülekezetük ajánlott fel egy összeget erre a célra, de miután kiderült, hogy milyen sokba kerül mindezt beszerezni, az egyházközségben is gyűjtést szerveztek, és a sepsiszentgyörgyi Rotary Klub is támogatta őket nagy mennyiségű kézfertőtlenítő géllel, melynek szétosztásához félliteres palackokat vásároltak. „A vasárnapi istentiszteletünk tehát arról szólt, hogy minden 65 év feletti árkosi lakosnak, nemcsak a reformátusoknak, átadtunk egy ilyen, gélből, négy maszkból és kinyomtatott rövid igehirdetésből álló csomagot” – mesélte a lelkész. A Diakónia által működtetett Írisz Ház nappali foglalkoztató központ is közreműködött a kezdeményezésben, ugyanis a maszkok egy részét a központ munkatársai varrták. Makkai Péter, aki az Írisz Ház vezetője is, lapunknak elmondta, hogy újra működik biokertészetük, a spenót után jelenleg a zöldhagymát próbálják értékesíteni. A biokertészet friss zöldségeit feliratkozás alapján az Írisz Ház udvarán kézbesítik a vásárlóknak.

Biró Attila árkosi unitárius lelkész lapunknak beszámolt: ők is osztottak szét maszkokat és gumikesztyűket pár héttel ezelőtt, de mivel csak szerény készletük volt ezekből, elsősorban azoknak próbáltak juttatni, akik a munkájuk során napi szinten sok emberrel érintkeznek. A kesztyűket, maszkokat a Gondviselés Segélyszervezettől kapták, és az árkosi üzletek elárusítóinak, a polgármesteri hivatal munkatársainak, és olyan gyülekezeti tagoknak, aktív személyeknek adományozták, akik fokozottan veszélyeztetettek a jelenlegi helyzetben. Biró Attila elmondta, egy tartós élelmiszerekből álló külföldi szállítmány kiosztására is készülnek, de mivel az utóbbi időszakban mindenhol arról olvashattunk, hogy hatalmas élelmiszerkészleteket halmoztak fel az emberek, még várnak ennek szétosztásával – fogalmazott a lelkipásztor, hozzátéve, hogy az előrejelzések szerint küszöbön a gazdasági válság, és pár hét múlva jobban jöhet ez a segély. Ez ugyancsak a Gondviselés Segélyszervezet akciója, mely az egész megyére kiterjed.