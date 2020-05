Előző írásunk

Nem hosszabbítja meg a koronavírus-járvány okozta szükségállapotot május 15-től az államfő, a járványügyi veszélyhelyzet azonban érvényben marad. Az intézkedést tegnap jelentette be Klaus Iohannis, s noha az elmúlt napokban a szükségállapot esetleges fenntartását is rebesgették, az államfő és liberális csapata vélhetően felmérte, egy ilyen, az emberi jogokat is súlyosan korlátozó intézkedést még egyszer biztosan nem szavazna meg a parlament.